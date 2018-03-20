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Скандалы
20.03.2018
Ворвались в дом, где были дети, распылили газ, сломали мебель

Как в Ольшанах ГАИ и ОМОН задерживали «бесправника».

В редакцию ABW.BY попало видео, в реальность которого в наши дни трудно поверить. Чтобы понять, как развивались события, кто прав, а кто виноват, журналисты портала поговорили с участниками этого без преувеличения «триллера».

– Я проживаю в агрогородке Ольшаны в частном доме, – рассказывает Иван. – В субботу 17 марта я был на заднем дворе своего дома, когда увидел, что по двору бежит сотрудник милиции с надписью на спине «ОМОН». По радиостанции он кричал что-то. Омоновец прямиком направился в мой дом. Я был ошарашен: ничего себе, ни здравствуйте, ни что случилось, даже не спросили, кто хозяин и можно ли зайти.

Я, естественно, спешу следом и вижу, что омоновец, достав табельное оружие, побежал на второй этаж. В доме находились дети, младшей дочке – три годика. Она сильно испугалась, увидев кричащего непонятно что человека с оружием. У ребенка началась истерика. Омоновец забежал в детскую комнату наверху, за ним следом – вереница других сотрудников милиции, ОМОНа и ГАИ. Я кричал, что я хозяин дома, что я не давал никому права заходить в частный дом, просил всех выйти, требовал документы, дающие право на такие действия. Меня никто не слушал, на мои требования никто не реагировал, еще и угрожали применением физической силы ко мне, запрещали снимать на видео.

Это у меня в собственном доме мне запрещают снимать? В детской комнате был мой родной брат Сергей. Сотрудники то ли ОМОНа, то ли ГАИ распылили в детской комнате (!) слезоточивый газ, запах которого разошелся по всему дому. От этого стало плохо ребенку.

Сотрудники милиции пытались скрутить моего брата, забрались на детскую кровать прямо в грязной обуви, кровать при этом не выдержала и сломалась. Кроме того, сотрудники сломали прикроватную тумбочку, когда стали на нее ногой. Ламинат также пришел в негодность.

В общем, детскую комнату на глазах у детей люди с оружием в руках попросту разрушили. Я позвонил в службу «102», прислали участкового, который сказал, что это не в его компетенции, и ушел. Дети получили глубокую психологическую травму, трехлетняя дочка сейчас в больнице с высокой температурой. Я буду обращаться в прокуратуру, этот беспредел просто так не пройдет.

Брат Ивана – Сергей – продолжает:

– Решением суда я лишен права управления ТС сроком на пять лет. Но 17 марта я сел за руль. Когда ехал, то увидел сзади экипаж ГАИ. Встреча с ними не входила в мои планы, я попытался скрыться. Оставив автомобиль, я забежал в дом брата, после чего все и началось. Прямо в детской комнате мне в лицо прыснули струей газа, надели наручники, попутно сломав мебель.

Я признаю, что не имел права так поступать, но действия сотрудников явно вышли за грань допустимого. В доме – маленькие дети, а они с оружием наперевес стали распылять газ. В итоге меня до 19 марта продержали в изоляторе, составили протоколы за езду без «прав» и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции и отпустили.

Как пояснил ABW.BY заместитель начальника Столинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей Козуля, с большой долей вероятности действия сотрудников милиции будет признаны правомерными.

В настоящее время проверку проводит Следственный комитет, который даст оценку действиям как одной, так и другой стороны. В отношении самого задержанного гражданина решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.417 УК РБ, поскольку решением суда ему было запрещено управлять автомобилем в течение пяти лет.

 

 
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