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20.03.2018
Николаев голосует в Барановичах. Видеофакт

Российского музыканта, автора хита «Малиновое вино» встретили в местном ГДК с хлебом-солью. Видеофакт главный дельфин эстрады выложил у себя в Instagram.

— Вот так встречают наших, российских избирателей, на прекрасной, чудесной белорусской земле, — сказал Игорь Николаев. — Успел проголосовать! Прекрасно, что в Барановичах есть российский избирательный участок, где нас дождались и так тепло и по-домашнему встретили!

В комментариях пошутили: «А за любовь потом выпили?»

 

 
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