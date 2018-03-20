СК: сбивший пешеходов у ТЦ «Замок» грузовик был неисправен

Следственный комитет завершил расследование громкого дела.

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении водителя, совершившего наезд на группу пешеходов на регулируемом переходе около столичного ТЦ «Замок».

По информации следствия, техосмотр грузовика не проводился с 2015 года, а в августе 2017 года обвиняемый привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, не прошедшим гостехосмотр, сообщается на сайте СК.

Комиссионная автотехническая экспертиза установила, что тормозная система, рулевое управление и ходовая часть грузовика были неисправны. В том числе на одном из колес в процессе эксплуатации автомобиля была полностью изношена тормозная накладка. Данное транспортное средство не могло быть допущено к участию в дорожном движении, пришли к выводу эксперты.

Следствием установлено, что водитель видел запрещающий сигнал светофора и имел возможность остановить автомобиль перед стоп-линией только при условии исправности тормозов.

Кроме того, у водителя была возможность увести транспортное средство от пешеходного перехода, выехав на газон или ограждение, что помогло бы предотвратить трагедию.

Сообщается, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Мера пресечения в отношении водителя грузовика в виде заключения под стражу не изменялась.

Напомним, что 2 декабря 2017-го 55-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ-5301, двигаясь по проспекту Победителей со стороны улицы Саперов, около 17.00 наехал на группу пешеходов, переходивших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии погибла девочка 2006 года рождения. Ее бабушка и брат, а также еще два пешехода были травмированы.