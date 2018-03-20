В Дубае 22-летняя российская модель прыгнула с 6-го этажа отеля

Так она спасалась от агрессивного ухажера.

В Объединенных Арабских Эмиратах госпитализирована молодая россиянка Екатерина Стецюк, работающая в модельном бизнесе. Девушка получила серьезные травмы при падении с шестого этажа гостиницы. Екатерина сама выпрыгнула из окна, когда ее преследовал настойчивый поклонник-иностранец, гражданство которого не называется, сообщает newsru.com.

При падении уроженка Иркутска Екатерина Стецюк чудом выжила, получив перелом позвоночника. Сейчас россиянка не может самостоятельно передвигаться и уже перенесла две операции в местной больнице.

Предполагаемого виновника падения девушки полицейские ОАЭ задержали в аэропорту Дубая. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.