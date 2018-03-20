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Скандалы
20.03.2018
Ян Буян
Москва завралась: потрясающий прокол Захаровой

Российские официальные источники озвучивают взаимоисключающие версии о происхождении «Новичка» – отравляющего вещества, которое было использовано в Солсбери против двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В интернете уже хватает коллажей и мемов на эту тему

После того, как разразился скандал, поначалу Москва не отказывалась от авторства в деле создания этого химического оружия. Но потом внезапно «ушла в несознанку».

Сначала постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил:

– В Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием «Новичок» не проводились».

Затем заместитель главы российского МИД Сергей Рябков продолжил гнуть ту же линию:

– Я хочу заявить со всей возможной определенностью, что никаких программ по разработке ОВ под названием «Новичок» ни в СССР, ни в РФ не было.

По словам высокопоставленного дипломата, информацию о том, что «якобы такая программа существовала, распространяют лица, которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад и, по сути дела, эмигрировали».

И. наконец, на арену вышла официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Смотрите сами.

Захарова не только отрицала причастность России и СССР к созданию «Новичка», но и назвала страны, которые якобы являются вероятными источниками происхождения этого газа – Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

Официальную версию разрушило… одно из главных российских пропагандистских медиа – РИА Новости, которое опубликовало интервью с создателем «Новичка» Леонидом Ринком. Вот фрагмент этого текста.

— Вы имели отношение к созданию «Новичка»?

— Да. Это послужило основой моей докторской диссертации.

Я тогда работал в Шиханах, в филиале ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в советское время занимался разработкой химического оружия. — Прим. ред.), был ведущим научным сотрудником и начальником лаборатории.

Всего я там проработал 27 лет, до начала 90-х годов, и позже занимался только гражданскими биохимическими проектами. Над «Новичком» трудилась большая группа специалистов в Шиханах и Москве — технологи, токсикологи, биохимики… Ну и добились в конечном итоге очень хороших результатов… Принятая в СССР на вооружение система именовалась «Новичок-5».

Еще раз: источником этой информации является в данном случае не «лицо, эмигрировавшее на Запад», а до сих пор живущий в России доктор химических наук, и не «вражеский голос» Би-Би-Си, а российское государственное информационное агентство.

Так, значит, Мария Владимировна, никогда-никогда? Ни СССР, ни Россия?

Ребята, вы бы там хоть показания согласовывали. А то несёте каждый свою пургу – как новички.

Предостережение дня. Ведущий российского Первого канала – об отравлении Скрипаля

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