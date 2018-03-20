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Экономика
20.03.2018
В Беларуси подорожал проезд на железной дороге

На городских линиях — с 20 марта, а на региональных и межрегиональных линиях — с 1 апреля.

Повышение предусмотрено постановлением МАРТ от 21 декабря 2017 г. № 61 «О внесении изменений в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29», сообщает FINANCE.TUT.BY.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены с 20 марта на 2−6%. В МАРТ отмечают, что цены подняли «до номинала, удобного для оплаты». Проще говоря, округлили.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях, линиях бизнесс-класса и межрегиональных увеличатся с 1 апреля — на 24% и 32% соответственно.

Так, тариф на проезд на городских линиях по одному направлению вырастет с 0,88 до 0,9 рубля (в пределах одного тарифного пояса). За такую цену можно будет добраться, например, из Минска до станций Городище, Беларусь.

0,9 рубля будет стоить, к примеру, поездка от станции Минск-Пассажирский до станции Беларусь, Городище, Михановичи.

При этом тариф на перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по одному направлению с 20 марта вырос с 1,04 рубля до 1,1 рубля. В такую стоимость обойдется билет от станции Минск-Пассажирский до станции Руденск (при проезде пассажира через станцию Михановичи).

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономкласса с 20 марта выросли с 0,16 рубля до 0,2 рубля за одну зону, с 0,016 до 0,02 рубля за 1 километр.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса вырастут с 1 апреля. К примеру, билет в общем вагоне (сидячем) поезда с пассажирскими вагонами локомотивной тяги на расстояние от 1 до 10 километров подорожает с 1,84 до 2,43 рубля, в плацкартном вагоне в этом же поезде на такое же расстояние — с 2,98 до 3,94 рубля.

— На сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышает 20%. Бюджетное субсидирование на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях поэтапного повышения уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, — поясняют в МАРТ.

 
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