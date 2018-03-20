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20.03.2018
Миранда из «Секса в большом городе» претендует на пост губернатора Нью-Йорка

Звезда сериала Синтия Никсон заявила, что выдвигает свою кандидатуру на этот пост и примет участие в праймериз Демократической партии.

В Нью-Йорке давно ходят слухи, что Никсон, которая играла в сериале роль адвоката Миранды Хоббс, собирается бороться с нынешним губернатором Эндрю Куомо. Она объявила о начале своей кампании в понедельник через «Твиттер». 51-летняя актриса никогда ранее не занимала выборные должности, сообщает ВВС.

С 1998 по 2004 год Синтия Никсон играла роль амбициозного адвоката в сериале «Секс в большом городе», за что получила премию «Эмми» в 2004 году. Статуэтку ей вручал не кто иной, как Дональд Трамп, тогда известный в первую очередь тоже как телезвезда. Последнее время Никсон подвергает его резкой критике.

Синтия Никсон лесбиянка. Она и ее жена Кристин Маринони заключили брак в 2012 году

«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня объявляю о выдвижении моей кандидатуры на пост губернатора. Присоединяйтесь к нам», - написала Никсон в соцсети.

Кристин Маринони, ЛГБТ-активистка, работала вместе с мэром города Нью-Йорк, демократом Биллом де Блазио. Она ушла со своего поста в феврале. И Никсон, и Маринони помогали финансово предвыборной кампании де Блазио.

Программа Никсон

В видеоклипе, выпущенном к началу ее предвыборной кампании, актриса сказала: «Я люблю Нью-Йорк, я никогда не хотела жить где-то еще, но пришло время для перемен».

Затем Синтия Никсон объяснила, чего она добивается:

- Мы хотим, чтобы наше правительство вновь заработало - это и здравоохранение, и ликвидация переполненности тюрем, и налаживание работы нашего аварийного метрою

Никсон давно выступает реформу системы образования в Нью-Йорке:

- Я горжусь тем, что закончила государственную школу. Мне были предоставлены шансы, которых больше нет для большинства школьников Нью-Йорка. Наши лидеры нас подвели. В нашем штате больше экономического неравенства, чем где бы то ни было в стране.

В январе Никсон написала колонку для сайта Си-эн-эн, в которой говорилось: «Если мы что-то поняли за время первого года президентства Трампа, так это то, что никакая кавалерия не придет нам на помощь. Мы сами эта кавалерия. В 2018 году все мы, каждый из нас, должны сделать все, что можем, для того чтобы вернуть контроль над правительством. Если мы хотим перемен, то мы должны это сделать сами».

Есть ли у нее шанс на победу?

Если Синтия Никсон будет избрана, она станет первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк. Она позиционирует себя как прогрессивную альтернативу центристу Куомо.

 
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