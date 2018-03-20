«Чили сегодня по ВВП на душу населения в три раза богаче Беларуси»

Когда в Беларуси зарплата будет в тысячу долларов, а ВВП — 150 миллиардов в год. Это был бы реальный переход в лигу развитых стран.

По итогам прошлого года в Индексе экономической свободы, подготовленном американской организацией Heritage Foundation, Беларусь переместилась со 104-го на 108-е место. В европейском регионе она занимает 42-е место среди 44 стран по показателям, характеризующим экономическую свободу.

Авторы исследования отмечают, что белорусская экономика стагнирует. либеральные подходы не являются приоритетом экономической политики белорусских властей, в стране нарушаются права частных собственников.

В исследовании говорится о том, что государство в Беларуси контролирует 70% экономики, подпитывая тем самым широко распространенную коррупцию.

— То, что имеют белорусы – это результат немножко усовершенствованной системы Гоплан-Госснаб. У нас никогда и не было макроэкономической стабильности, частной собственности, свободной торговли, — считает Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

По его словам, есть единственный способ реализовать слова Лукашенко, который хочет увеличить ВВП до 100 млрд долларов. Самый главный, единственный и неповторимый ресурс, который обеспечивает такие темпы экономического роста – это экономические свободы.

Недавно председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович заявил, что нужны законы нового поколения, которые основаны на науке.

— Это и есть наука, которая говорит: если вы хотите, чтобы страна развивалась быстро, стабильно и инклюзивно, а не только за счет олигархов, – дайте экономическую свободу. Вот научный вывод, подтверждаемый исследованиями 150 стран мира на протяжении 30 лет, — отмечает Ярослав Романчук. — Но наши министры, к сожалению, продолжают работать по старой матрице.

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