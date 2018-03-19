Как во внутренних войсках обнаружили банду

Об этом командующий внутренними войсками, генерал-майор Юрий Караев рассказал «СБ».

– Сказать, что во внутренних войсках нет дедовщины — это опасно. Ее ростки есть всегда. Она мутирует, переходит в разряд психологического, морального давления. Мы боремся с ней всеми возможными и невозможным способами: ночные внезапные проверки, постоянное общение с родителями.

Во время учебных сборов я лично приехал в каждое подразделение и побеседовал с новобранцами о ситуации, произошедшей в Борисове. Дал честное слово, что не допущу ничего подобного, и объяснил, что ребята тоже не должны молчать. И тогда я обеспечу такую реакцию, что уже в этот день обидчик в казарме ночевать не будет. В то же время предупреждаю о клевете, за которую наказание не менее строгое.

Приведу пример. Несколько лет назад поступила оперативная информация, что четверо военнослужащих под Минском организовали неформальную банду. Однако напрямую никто в этом не признавался. Настолько глубоко засел страх. Мы построили всех на плацу, посадили эту банду в автозак и увезли из бригады прямо на гауптвахту. Косвенные признаки, которыми мы располагали, давали нам право так поступить.

И солдаты заговорили. Все процессуальные действия были проведены, все четверо виновных были осуждены на срок от 3 до 6 лет лишения свободы. Командира бригады сняли с должности. Вся вертикаль, которая равнодушно относилась к этому, также понесла наказание. Однако побороть дедовщину не так просто.

В этом вопросе командиры не должны проявлять слабохарактерность. Если он хоть раз задумается, как его информация отразится на статистике, значит, он не на своем месте.

Свидетель: «Сказал нести пакет: спиртное, конфеты, колбасу, кофе»