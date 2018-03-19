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19.03.2018
Петр Гайдук
Макаревич: «Людей превращают в злобных дебилов»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич дал жесткую характеристику ситуации в России, находясь на гастролях в США.

На днях у музыкантов состоялись концерты в Нью-Йорке и Чикаго. Андрей Макаревич поделился впечатлениями в Facebook: «Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное».

Фото со страницы музыканта в соцсети

Большинство из подписчиков согласились с Андреем Макаревичем. Один из них написал: «Поразительно, насколько эффективна государственная пропаганда в современной России, в советское время она вызывала только смех. Видимо, шовинизм более близок темной стороне человеческой натуры».

Лидер группы «Машина времени» отреагировал на это словами: «Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Он также в шутку предложил «спилить останкинскую башню».

Любопытно, что эти записи Андрей Макаревич сделал в день президентских выборов в России, на которых победу с историческим рекордом одержал Владимир Путин – по официальным данным за него проголосовало более 56 млн человек.

Ранее музыкант заявлял, что не собирается голосовать на выборах.

Напомним, месяц назад народный артист России Алексей Серебряков увидел национальную идею России в наглости и хамстве.

– Достаточно посмотреть телевидение, где люди не слушают друг друга, орут, вцепившись друг другу в глотки. Желание задавить, порвать на части в телевизионном экране потому столь велико, что оно в принципе висит в воздухе. Именно от этой атмосферы я увез своих детей, – сказал Алексей Серебряков.

Добавим, что основные российские телеканалы свободно вещают в Беларуси. А на избирательных участках в нашей стране Владимир Путин получил даже больший процент голосов, чем в самой России. 

Макаревич: «Всегда за проколы власти платят те, кто эту власть терпел»

 
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