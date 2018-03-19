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Общество
19.03.2018
Анастасия Бойко, Еврорадио
Китайского «миллиардера», который инвестирует в Беларусь, нет в Forbes. Почему?

Почти все белорусские СМИ на прошлой неделе облетела новость о китайском миллиардере Ван Эньпэе, который планирует реализовать в Беларуси проект «Автомобили для общего пользования».

Между тем, руководитель компании Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade планирует заключить договоры с белорусскими мясо-молочными предприятиями.

Фото: investinbelarus.by​

Еврорадио заинтересовал этот китайский инвестор, мы решили узнать о нем больше в Forbes... Но в списках миллиардеров Ван Эньпэя не нашли.

На Витебской бройлерной птицефабрике подтверждают, что китайский инвестор готов сотрудничать с предприятием. Более того, уже определены объемы поставок — 10 контейнеров, а это более 250 тонн продукции птицефабрики.

В ЗАО «Мясо-молочная компания» Еврорадио рассказывают, что договор на поставки с фирмой Ван Эньпэя уже заключен, но о подробностях рассказать отказываются.

Еврорадио решило поискать информацию о Вань Эньпэе в интернете. На английском языке ничего отыскать не удалось, а если вводить запросы на китайском — выдает статьи... БЕЛТА за разные даты и раздел на сайте qichacha.com.

Фирму Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade находим на этом же самом сайте, но в информации о юридических представителях указан не Ван Эньпэй, а кто-то другой — Ван Энуа (Wang Enhua). Сама компания зарегистрирована в ноябре 2017 года.

Возникает вопрос: это два разных человека или на одном сайте имя человека указали по-разному? И все-таки, почему «миллиардера Ван Эньпэя» нет в списках Forbes?

Тогда мы обратились в Национальное агентство инвестиций и приватизации, которое пригласило миллиардера в Беларусь.

«Смотрите, все очень просто. Мы тоже и Forbes смотрим, и по разным своим каналам пробиваем, — рассказывает заместитель директора по инвестициям Михаил Дашук. — Он пришел к нам не просто так, а через Генеральное Консульство в Гуанчжоу. В любом случае, с ним все отрабатывалось, проверялась информация».

Активы Вань Эньпэя, рассказывает представитель Национального агентства инвестиций и приватизации, значительные. Денежные средства у бизнесмена есть и в логистике, и в портах, и в ряде компаний.

Еврорадио: То есть, Ван Эньпэй точно миллиардер?

Михаил Дашук: Нуу, по информации нашего посольства, да.

Еврорадио: Но его компания зарегистрирована почти в конце прошлого года...

Михаил Дашук: Да, все верно, он эту компанию зарегистрировал специально для сотрудничества с Беларусью.

Еврорадио: А почему на сайте компании указан другой руководитель?

Михаил Дашук: Он может быть владельцем, а управлять другой человек. Например, в Гуанчжоу у них есть компания, которая занимается каршерингом, то он имеет много ее акций.

Еврорадио: Почему все-таки его нет в Forbes?

Михаил Дашук: Н-у-у-у, не телефонный это разговор. Наверное, «Форбс» не все данные учитывает.

Еврорадио: То есть это может быть какой-то теневой бизнес?

Михаил Дашук: Нет, я такого не говорил.

Суть проекта, который Ван Эньпэй хочет развить в Беларуси, заключается в создании общественной системы аренды автомобилей с оплатой по времени эксплуатации. При этом все основные операции можно будет осуществить с помощью смартфона, на котором установлена ​​специальная программа. Предполагается, что основными пользователями данной системы в Беларуси будут иностранные туристы, а также государственные и частные организации, физические лица.

По словам представителя Национального агентства инвестиций и приватизации, идея хорошая, но требует доработки:

«Все это пока на ранней стадии. Хотя, по словам Ван Эньпэя, до конца года мы уже должны иметь какие-то результаты», — говорит Дашук.

 
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