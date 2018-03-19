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Экономика
19.03.2018
В сеть просочились условия «льготного» кредита на покупку Geely

То, чего так долго ждали не только немногочисленные дилеры Geely, но и простые белорусы, свершилось. В сеть просочилась информация о кредите, который многие ждали в качестве «льготного» на покупку Geely, сообщает abw.by.

Ну что, заявка на «народный» автомобиль?

Банком, который будет выдавать кредиты на спецусловиях, будет ОАО «БПС-Сбербанк». Именно на его сайте обнаружили «утечку». Ставка по кредиту заявлена на уровне 1,9% годовых, сумма кредита сможет покрыть до 90% стоимости автомобиля, а срок кредитования до 7 лет.

В «БПС-Сбербанк» проконсультировали по основным условиям. Самое главное, пожалуй, это период «льготного» кредитования. Получить 1,9% годовых возможно на 2 и на 3 года, а в дальнейшем процентная ставка будет высчитываться по формуле «ставка рефинансирования плюс 2,5 процентных пункта»: в первом случае степень участия кредитополучателя - не менее 10% от стоимости автомобиля, во втором - не менее 25%.  

Для наглядности составили небольшую таблицу:

Отстранен от должности гендиректор «БелДжи»

Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо

 
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