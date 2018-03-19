Беларусь задыхается без культуры диалога, пишет «БелГазета».

– Белорусам проще разговаривать с котами и собаками, чем друг с другом. Белорусам ближе тишина и молчание хутора, чем обмен мнениями с соотечественниками. А если белорусы пробиваются во власть, то даже слабые ростки диалоговой культуры высыхают. Здесь принято не дискутировать, а просто выполнять приказы сверху.

Министерства и ведомства даже между собой разговаривают сквозь зубы: каждый считает приоритетным свою узковедомственную повестку дня. Большой бизнес не общается с малым, мол, подрасти до моего - тогда, возможно, поговорим.

Особенно катастрофичным выглядит состояние диалога на региональном и местном уровнях. Здесь местное начальство ведет себя как каста помазанных. Им чужд диалог с предпринимателями и гражданским обществом.

Особняком стоят люди в погонах, представители правоохранительных органов. Они на своей волне. Включить их в обсуждение стратегии развития страны, состояния экономики и ее базовых институтов развития и роста практически невозможно. Но без этих товарищей нельзя согласовать ни один экономический, предпринимательский документ.