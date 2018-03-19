«Крумкачы» лишились места в высшей лиге

Футбольный арбитраж АБФФ отклонил апелляцию клуба «Крумкачы» по недопуску к процедуре лицензирования.

Ранее Комитет по лицензированию отказался принимать заявление клуба на получение лицензии на участие в чемпионате Беларуси-2018 в высшей лиге. Апелляция клуба также была отклонена.

Таким образом, «Крумкачы» не сыграют в высшей лиге. Без прохождения лицензирования команда может заявиться только во вторую лигу. В высшем дивизионе «воронов», скорее всего, заменит минское «Торпедо», в 2017 году занявшее третье место в первой лиге.

Пресс-служба АБФФ так прокомментировала решение футбольного арбитража: «Настоящее решение является окончательным и обжалованию не подлежит».

Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто сказал by.tribuna.com:

– Не знаю, что будем делать дальше… Не, ну все уже. Мы не в высшей лиге уже точно. Нам сказали, что мы вовремя не предоставили документы и федерация имела полное право принять такое решение.

Денис Шунто: это похоже на рейдерский захват нашего места в «вышке»