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Политика
19.03.2018
Илларионов: «Путин задумывается об аннексии Беларуси. И это может случиться еще при Лукашенко»

Президент России Владимир Путин, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением в Украине, задумывается об аннексии Беларуси. Такое мнение в эфире программы «Західний погляд» на ObozTV высказал российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов.

— Я думаю, что потенциальной целью №1 для Путина является Беларусь. Он уже столкнулся с мощным сопротивлением в Украине, это обходится в большое количество крови и денег, кроме того, реакция западного общества крайне негативная. Я думаю, что Украина для него уже не такая привлекательная цель, — отметил он.

По мнению Илларионова, Путин после украинской неудачи надеется таким образом исправить ситуацию.

— Беларусь недемократическая страна, не имеет друзей среди западных стран и не входит в военные союзы с государствами ЕС. С политической, дипломатической и военной точки зрения Беларусь является самой легкой целью, — подчеркнул он.

Российский эксперт отметил, что Путин заинтересован не в аннексии части Беларуси, как было с Крымом и Донбассом.

— Для него вся Беларусь является интересной целью. Он думает, что население Беларуси чрезвычайно позитивно настроено по отношению к РФ, русскому языку и к нему самому… Вот почему я думаю, что цель Путина номер один и проблема для всего мира – это независимость Беларуси, — заявил экс-советник Путина.

На вопрос, когда можно ожидать аннексии Беларуси, Илларионов ответил:

— Я не думаю, что этого можно ожидать прямо сейчас, но это может случиться еще при власти Александра Лукашенко.

 
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