«Обыкновенный грабеж населения будет под прикрытием заботы о безопасности»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о фотофиксации авто, не прошедших техосмотр.

Скриншот из передачи «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1»

В Беларуси Систему камер фотофиксации дорожного движения в Беларуси планируют перевести в непрерывный режим работы. Авторы идеи считают, что это поможет не только контролировать уплату автовладельцами страховых взносов, но и обнаруживать не прошедшие вовремя государственный техосмотр авто. Об этом сообщается в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Сообщение о штрафе в 2 базовые величины за не пройденный техосмотр автовладельцы будут получать по почте.

Сообщение о новшестве, судя по комментариям на форумах, белорусов не обрадовала.

«Отмените грабительский побор «на дороги» (он есть в топливе), и вы увидите, сколько людей пройдут техосмотр. Вот это и будут действия, направленные на повышение нашей безопасности, а не изменение минимальных настроек для очередного мздоимства», — написал один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

«Техосмотр давно пора отменить, большая часть гибнет и калечится из-за превышения скорости и пьянства за рулем, а из-за технеисправностей – мизер. Согласен заплатить все, что от меня требуют, приехать на станцию и просто проставить техосмотр, но чтобы мне никто там мозг не выносил из-за неукомплектованной аптечки нестандартного знака и т.д.» — пишет другой участник дискуссии.

На форуме Abw.by также кипят нешуточные страсти:

«Думали бы лучше, как экономику страны с колен поднимать, а не народ этот забитый щемить».

«Что и требовалось доказать. Обыкновенный способ грабить людей. Ну а что, разве нет? Написано же, дивиденды. А что после дорожного налога дороги стали лучше? Нет, на пару с ним не стало только работы и закон о тунеядстве появился. Что лучше стало, так это лишь внутренняя отделка загородных коттеджей чиновников, которую мы простые смертные никогда не увидим.

Вот скажите мне, разве больше 50% игнорировали бы ТО, если бы дорожный налог был посильные 40-50 рублей? Конечно, нет, но как в известном советском мультфильме, «нужно больше золота», грабить народ, так уж по полной. Я думаю, любой автомобилист добровольно уплачивал бы взнос в размере, скажем, базовой величины, если бы эти деньги прозрачно шли на обслуживание дорог, на придорожную инфраструктуру, независимо от обязательного ТО. Но пока имеет место обыкновенный грабеж населения, а сейчас это будет под прикрытием заботы о безопасности».