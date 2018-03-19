«На выборах головной болью у Лукашенко будет экономика, а не Путин»

Политолог рассказал о возможных последствиях итогов выборов в России для белорусских властей.

Политолог Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці» подчеркнул, что не ждет радикальных изменений в отношениях между Беларусью и Россией. Но есть одна проблема:

— После Крыма Беларусь дистанцировалась от России во внешней политике. Наша страна не поддержала Москву и в конфликте с Украиной и с Западом. Таким образом, во внешней политике образовалась дистанция. А вот экономическая зависимость Беларуси от России осталась, — пояснил политолог. — Получился такой странный шпагат: одна нога — внешняя политика — движется в сторону от Москвы, а вторая крепко стоит на месте, так как нужны льготные цены на нефть и газ, нужен российский рынок, кредиты нужны все время. И проблема здесь в том, как долго Беларусь сможет выстоять в таком положении.

По мнению собеседника «Салідарнасці», рост антизападных и в целом ксенофобских настроений в России может повлиять на возможность маневров официального Минска в сторону Европы:

— Многое будет зависеть от того, каким образом далее будут развиваться отношения России с Западом. Если они пойдут по пути дальнейшей конфронтации, то действительно может возникнуть напряженность и в отношениях между Минском и Москвой. Россия может потребовать от нас союзнической преданности, а Беларусь явно не желает этого.

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Если же Москва, как минимум, сохранит отношения с западным миром на сегодняшнем уровне, ожидать конфликта с Минском из-за его лавирования в сторону Европы не стоит:

— Россия в определенном смысле смирилась с тем, что не только Беларусь, но и другие ее союзники по ОДКБ скептически относятся к конфронтации Москвы с Западом.

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Валерий Карбалевич считает, что главной головной болью властей в 2020-м будет все же не Владимир Путин:

— Главной проблемой, скорее всего, будет экономика. Не самое лучшее экономическое положение, низкие зарплаты — вот что будет влиять на выборы в первую очередь.

Политолог напомнил, что во время предыдущей кампании Путин шел на выборы под лозунгом постсоветской интеграции

— Тогда это был, можно сказать, пункт номер один в предвыборной программе. А теперь тема постсоветской интеграции просто выпала из повестки дня. Доминирует геополитика: Россия грозит США ядерной войной и теперь ей не до ОДКБ, и не до своих союзников.

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