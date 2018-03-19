Официальные профсоюзы выпустили собственную колбасу

Федерация профсоюзов Беларуси выпустила собственную колбасу и теперь продвигает ее в лучших традициях советского агитпропа, пишет praca-by.info.

Руководство ФПБ разослало низовым организациям письмо, в котором рекомендует ввести этот сервелат в меню каждой столовой, турбазы и санатория.

Особого внимания заслуживает не только содержание письма, но и неповторимый слог, которым оно написано. «Данное колбасное изделие имеет высокие органолептические качества и приемлемую политику ценообразования, так как выпускается с предоставлением скидки «от производителя».

ФПБ особо подчеркивает, что оформление колбасного батона делает привлекательным «позиционирование белорусского орнамента и единение трудового коллектива».

«Сервелат «Профсоюзный» — для дружного коллектива!» — гласит лозунг профсоюза.

Делают сервелат «Профсоюзный» на Миорском мясокомбинате.