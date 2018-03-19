Милиция предупредила о личном досмотре при поведении митинга и концерта 25 марта

Специальное сообщение опубликовано на сайте ГУВД Мингорисполкома.

25 марта 2018 года в Минске на площади у Большого театра оперы и балета состоятся разрешенные мероприятия к 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики.

Сайт ГУВД Мингорисполкома опубликовал предупреждение о проведении досмотра участников празднования:

— На основании ст. 11 Закона «О массовых мероприятиях» № 114-3 от 30.12.1997 на указанной территории сотрудниками органов внутренних дел будет проводиться личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств.

В милиции предупредили, что в случае отказа гражданина от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей он не будет допущен в место проведения массового мероприятия.

Для более удобного и быстрого прохода в Большой театр оперы и балета на просмотр представлений ГУВД Мингорисполкома рекомендует проходить через улицу Алоизы Пашкевич. Для этого необходимо иметь при себе билеты на представление, напомнили в ГУВД.