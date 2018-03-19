Зима вернулась: снег и ночные морозы

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

20 марта ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской и Гомельской областей небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -5..-11°С, по юго-востоку -12..-15°С, во второй половине дня повысится до -3..+3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

21 марта ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, максимальная днем -3..+3°С.

22 марта ночью по северо-западу, днем преимущественно по северной половине страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -6..-12°С, при прояснениях -13..-15°С, максимальная днем -2..+4°С.