В Витебске мужчина угрожал взорвать дом в центре города, чтобы вернуть любимую

Женщина не оценила этот способ помириться и вызвала милицию.

Инцидент произошел 18 марта в Витебсве. В 12 часов в милицию позвонила женщина и рассказала, что мужчина, с которым она недавно рассталась, грозит взорвать тротил в подъезде её дома по Московскому проспекту, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.

Выяснилось, что накануне вечером пара была в гостях. Изрядно выпив, парочка стала выяснять отношения. Ссора завершилась расставанием и витебчанка вернулась домой одна. На следующее утро у женщины не замолкал телефон — ее сожитель настаивал на том, что им надо помириться. Женщина была неумолима. Тогда обиженный мужчина пригрозил, что, если подруга не одумается, то он взорвет ее квартиру, а заодно и подъезд.

Женщина вызвала милицию. При обследовании подъезда и прилегающей территории саперно-пиротехническая группа каких-либо взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было.

Правоохранители быстро нашли «минера». Он был сильно пьян (3 промилле алкоголя в крови). Кстати, его возлюбленная также не отличалась трезвостью — у нее обнаружили 2,9 промилле алкоголя.