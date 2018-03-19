.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Илларионов: «Путин задумывается об аннексии Беларуси. И это может случиться еще при Лукашенко»
АНТ патлумачыў, чаму не паказаў прапагандысцкі фільм «Крым»
В Екатеринбурге 100 танцоров выстроились на льду в надпись «*****, пляшем». Видеофакт
Официальные профсоюзы выпустили собственную колбасу
Милиция предупредила о личном досмотре при поведении митинга и концерта 25 марта
Зима вернулась: снег и ночные морозы
В Витебске мужчина угрожал взорвать дом в центре города, чтобы вернуть любимую
Литовская полиция уверяет, что белорусский дипломат совершил ДТП в Вильнюсе и пытался скрыться
Работникам «Минскдрева» задолжали зарплаты на крупную сумму
Как Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах
Даст ли Си Цзиньпин денег Лукашенко в обмен на дифирамбы?
Собчак: «Власть получила карт-бланш на еще большую свободу по созданию несвобод»
Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему своего автомобиля
Первые данные экзит-поллов ВЦИОМ: Путин набрал 73.9%
Герой России: «У нас есть много сильнейших веществ для скрытого убийства»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
Отстранен от должности гендиректор «БелДжи»
Школьник не может обналичить сертификат, полученный из рук Лукашенко
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
Кортеж автомобилей с белорусскими министрами. Фотофакт

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Приходит чиновница Министерства образования в ЖЭС…»
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
Мнение: «Больной. Больной маньяк»
Три полезных совета для белорусов, выбирающих итальянскую мебель
«А с «жирными котами» в администрациях и министерствах когда будут разбираться?»
Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
Белорусам начали приходить жировки по новым тарифам. Что изменилось
Цифра дня. Как выросли личные переводы белорусам из-за рубежа
«Беларусь неизбежно ждет присоединение к одной из соседних стран»
Так сколько же будут платить белорусы за шенгенскую визу: 35 евро или 80?
Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»
Бабченко: «Вот фиг его знает, где они такой СССР берут»
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Названа «главная проблема» белорусской экономики. В чем угроза?
«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»
Вице-премьеру Семашко все по плечу. Карикатура
Беларусы сярод самых нелюбімых народаў у палякаў
Актриса, избитая на елке: «Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Белорусские рестораны рассекретили свое меню на фестиваль «День Франции» (+цены)
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Пятничное меню силовиков из внутренних войск
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
19.03.2018
AUTO.TUT.BY
Литовская полиция уверяет, что белорусский дипломат совершил ДТП в Вильнюсе и пытался скрыться

В Вильнюсе дорожная полиция задержала советника посольства Беларуси в Литве за то, что он оставил место ДТП. В белорусском посольстве говорят, что дипломат был трезв, но отказался проходить освидетельствование, потому что имел на это полное право.

Авария произошла в это воскресенье, 18 марта, около 18.20, в спальном районе на улице Габиёс.

— Это случилось во дворе многоэтажного дома. Hyundai IX35 белорусского посольства зацепил стоявший автомобиль Toyota Yaris. У произошедшего были свидетели. Однако мужчина на их замечание никак не отреагировал и с места ДТП уехал, — рассказали AUTO.TUT.BY в Управлении дорожной полиции Литвы.

Очевидцы аварии вызвали полицию. Hyundai далеко уехать не успел — полицейские задержали его во дворе соседнего дома на улице Укмергес. В автомобиле находился 44-летний советник посольства Беларуси в Литве, который, как предполагают, и управлял автомобилем. Дипломат отказался проверяться на трезвость.

— Действительно, инцидент был — это было незначительное ДТП. Но наш сотрудник не скрывался с места аварии — он отъехал метров двадцать для того, чтобы не перегораживать выезд, и дожидался полицию, которая прибыла и составила протокол, — прокомментировали ДТП в Посольстве Беларуси в Литве. — Водитель-дипломат был трезв, хоть и отказался пройти освидетельствование — имел на это полное право.

Наказывать в посольстве своего сотрудника не станут — он будет разбираться, как положено по закону, с владельцем поврежденного Toyota Yaris.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.6 (оценок:7)
Главное
Мать, подозреваемая в убийстве двухлетней дочери: «Страшно пережить своего ребёнка»
«90% того, чему учит школа, в реальной жизни не нужно»
Курьёзы и фальсификации на выборах в России
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
Надежда Ермакова: Нам нельзя быть феминистками
«Калі Алексіевіч выступіць на Дні Волі, свята набудзе яшчэ адно маштабнае вымярэнне»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY