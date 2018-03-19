Литовская полиция уверяет, что белорусский дипломат совершил ДТП в Вильнюсе и пытался скрыться

В Вильнюсе дорожная полиция задержала советника посольства Беларуси в Литве за то, что он оставил место ДТП. В белорусском посольстве говорят, что дипломат был трезв, но отказался проходить освидетельствование, потому что имел на это полное право.

Авария произошла в это воскресенье, 18 марта, около 18.20, в спальном районе на улице Габиёс.

— Это случилось во дворе многоэтажного дома. Hyundai IX35 белорусского посольства зацепил стоявший автомобиль Toyota Yaris. У произошедшего были свидетели. Однако мужчина на их замечание никак не отреагировал и с места ДТП уехал, — рассказали AUTO.TUT.BY в Управлении дорожной полиции Литвы.

Очевидцы аварии вызвали полицию. Hyundai далеко уехать не успел — полицейские задержали его во дворе соседнего дома на улице Укмергес. В автомобиле находился 44-летний советник посольства Беларуси в Литве, который, как предполагают, и управлял автомобилем. Дипломат отказался проверяться на трезвость.

— Действительно, инцидент был — это было незначительное ДТП. Но наш сотрудник не скрывался с места аварии — он отъехал метров двадцать для того, чтобы не перегораживать выезд, и дожидался полицию, которая прибыла и составила протокол, — прокомментировали ДТП в Посольстве Беларуси в Литве. — Водитель-дипломат был трезв, хоть и отказался пройти освидетельствование — имел на это полное право.

Наказывать в посольстве своего сотрудника не станут — он будет разбираться, как положено по закону, с владельцем поврежденного Toyota Yaris.