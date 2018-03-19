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19.03.2018
Салiдарнасць
Работникам «Минскдрева» задолжали зарплаты на крупную сумму

На директора прокуратура наложила штраф.

Прокуратура Заводского района Минска установила факт несвоевременной выплаты заработной платы работникам ОАО «Минскдрев». Как сообщает пресс-служба прокуратуры, на момент проверки на предприятии имелась задолженность по выплатам за январь 2018 года в размере Br35,9 тыс.

Директор получил предписание незамедлительно устранить допущенные нарушения.

«По результатам рассмотрения акта надзора предприятие погасило задолженность перед работниками в полном объеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за несоблюдение порядка и сроков выплаты зарплаты на директора был наложен штраф.

 
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