«Лукашенко стоит приготовиться к тому, что щедрость Кремля будет стремиться к нулю»

«Салідарнасць» собрала реакцию белорусских лидеров мнений на итоги выборов в России.

Ярослав Романчук, экономист

Лукашенко прекрасно знает и понимает Путина и ближний круг его помощников принятия решений. Главная его задача – сохранить существующий формат межгосударственных отношений.

СНГ, Союзное государство, Евразийский экономический союз – вот тот правовой, интеграционный формат, в котором президент Беларуси чувствует себя, как рыба в воде. Он резиновый и гуттаперчевый, многозначительный и безграничный. Он как пучок понятий. Каждая из сторон понимает и интерпретирует их по-своему. Бывают ссоры, конфликты и противоречия. Молочные, мясные конфликты, сахарные, цементные противостояния, обиды за дискриминацию в сфере нефти и газа, несправедливый расклад госзаказа и государственной поддержки крупного бизнеса. Случаются обвинения в «таежности» Союза и безбашенности министров, но формат разрешения противоречий устраивает и Путина, и Лукашенко. Он лучше, чем формат реального политического союза Беларуси и России (не путать с союзным государством), когда бы Кремль де-юре имел полномочия прямо управлять политическими процессами и фигурами в Беларуси.

Российский президент не видит для себя ни политических, ни финансовых, ни геополитических дивидендов от изменения статуса Беларуси и склонения её в пользу Российской Федерации. Сюжет «Беларусь как утешительный приз постсоветской интеграции» едва ли устроит Кремль. Амбиции и реальные действия Путина простираются далеко за границы т. н. ближнего зарубежья.

Лукашенко понимает необходимость безальтернативного сотрудничества с российским ВПК, армией и ОДКБ, с российским мирным атомом, ФСБ, Газпромом и Роснефтью, со Сбербанком, ВТБ и Внешэкономбанком. Путина это устраивает.

Устраивать публичные политические ссоры и конфликты из-за провалов совместных приватизационных проектов, союзных программ, мелкого жульничества с сертификатами и санкционкой хозяину Кремля не нужно, да и скучно ему всё это. Последнее, что нужно Путину, который бодается в самой разной форме с США, НАТО, Британией и Евросоюзом, это наведение порядка в белорусском АПК, на убыточных, ещё советских заводах и фабриках.

Лукашенко стоит приготовиться к тому, что кредитная, нефтегазовая щедрость Кремля будет стремиться к нулю. Не потому, что у русских вдруг пройдёт славянская любовь. Просто пирог российского бюджета будет сокращаться, а аппетиты VIP-распорядителей чужого расти.

Поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы бодаться за доступ к российскому рынку, а также за вход на белорусский с мощными лоббистскими группировками. Каждая из них пытается использовать Кремль в разборках с белорусскими конкурентами. Кровь из носа, белорусской экономике нужны реальные козыри в конкурентоспособности.

Чем быстрее Беларусь будет внедрять технологии IV промышленной революции, тем выше шансы не потерять свои позиции на российском рынке и даже расширить своё присутствие на нём из-за международной изоляции России. (…)

Пусть хотя бы так, главное, чтобы без агрессии, валютных, товарных и санитарно-эпидемиологических войн. Рассчитывать на то, что Путин во время своего очередного шестилетнего срока перестанет говорить «Белоруссия» и заставит всех российских чиновников говорить «Беларусь» не приходится.

Уважать себя заставить – это задача, которая одному Лукашенко не по плечу. Он должен мобилизовать лучшие силы страны в режим полноценного диалога. Грамадой нейтрализовывать негатив от Путина и его царского Кремля будет гораздо эффективнее и надёжнее.

Поэтому Беларуси позарез нужны свои качественные, интересные СМИ, которые бы перебивали российскую пропаганду. Наконец, Беларусь должна перестать быть страной сильно централизованных VIP-номенклатурных группировок, которые контролируют и распоряжаются всем и вся. Беларуси нужно стать страной миллионов малых и средних частных собственников. В таком режиме риски номенклатурного сговора Кремля с его белорусскими агентами будут гораздо меньше.

Павел Севярынец, политик

Адкуль у Пуціна 76,65% і яўка 67,43%. Дыктатары маюць манію. На «выбарах» ім кроў з носа патрэбныя лічбы падтрымкі большасьці «электарату».

76,65 х 67,43 = 51,68. Усё. «Большасьць» Расеі за Пуціна. Мандат на ядзерную вайну.

Вось навошта падгонка і яўкі, і адсотку «галасоў».

Думаю, агромністая маса расейцаў усё адно за яго. Але без піханьня бюлетэняў у вурны ды загону на ўчасткі больш за 50% ад усіх «выбаршчыкаў» магло б і не атрымацца. Вось чаму баяліся Навальнага зь яго выбарчай забастоўкай.

І яшчэ: для Беларусі гэта азначае, што адсотак яўкі і адсотак Лукашэнкі на «выбарах» 2020 будзе рыхтавацца з разьліку «больш, чым у Пуціна».

Анатолий Шумченко, лидер «Перспективы»

По поводу выборов в России все предсказуемо, как и у нас. Это значит, что ваши доходы продолжат снижаться. Кремль заинтересован в сохранении нынешней власти в Беларуси и не допустит никаких перемен.

Мы продолжим стагнировать вместе с нашим союзником и пожинать все прелести его противостояния с цивилизованным миром. «Поздравляю» всех с тем, что как минимум ещё 6 лет наша политика не претерпит изменений.

Только есть одно но, к 2024 году количество ИП снизиться на 80% и многие из вас к этому моменту будут уже не предпринимателями. Вот такие итоги, друзья мои, выборов в России.