Как Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Глава Беларуси назвал победу своего коллеги «убедительной» и пожелал крепкого здоровья.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы государства.

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что ждет Путина с визитом в Беларусь для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и «обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества».

Также Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России».