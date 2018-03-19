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Политика
19.03.2018
Салiдарнасць
Как Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Глава Беларуси назвал победу своего коллеги «убедительной» и пожелал крепкого здоровья.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы государства.

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что ждет Путина с визитом в Беларусь для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и «обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества».

Также Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России».

 
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