«Здесь распространен феномен «секс по дружбе»: белоруска делится впечатлениями о жизни в Швейцарии

Марии Алексеенко 23 года, она окончила МГЛУ по специальности «лингвист, переводчик-референт». После окончания университета девушка решила продолжить обучение в магистратуре в Швейцарии. Про особенности учебы по направлению «туристический и гостиничный менеджмент» и своих впечатлениях о Швейцарии девушка рассказала проекту «Наши за границей».

Про переезд

— Так сложилось, что мой папа работает в строительной сфере в Арабских Эмиратах уже 15 лет, а мама уехала к нему 6 лет назад. C детства я провожу в Дубае каникулы, этот город стал для меня родным, поэтому переезжать в другую страну было совсем не страшно. После окончания МГЛУ я собиралась продолжить обучение в Германии, потому что в университете кроме английского учила еще и немецкий, но Германия больше не кажется такой безопасной страной, как раньше, и мы с семьей подумали и выбрали Швейцарию — страну, где к тому же одним из официальных языков является немецкий.

Для того чтобы поступить в магистратуру, нужно сдать языковой экзамен IELTS или TOEFL. Я сдала TOEFL на 92 балла из 120. После этого я забила в поиск Google «лучшие университеты мира по направлениям „туризм“ и „гостиничный менеджмент“». Больше всего мне приглянулся университет César Ritz Colleges, который входит в престижную группу высших школ SEG (Swiss Education Group). Выбирала эту сферу, потому что туризм — быстро развивающаяся индустрия и все больше людей путешествует, соответственно, тут я смогу со временем заработать хорошие деньги. А толчком в профессию стала случайность — в Минске еще студенткой я как переводчик сопровождала группу пакистанских бизнесменов во время белорусско-пакистанского форума производителей текстиля. Они останавливались в отеле DoubleTree by Hilton, где меня восхитил уровень и качество работы, и я поняла, что хотела бы работать в подобном месте.

Рядом с монументом Сезару Ритцу — знаменитому отельеру, основателю отелей «Риц»

Чтобы получить визу, я ездила в посольство в Москве, а про поступление в Швейцарию узнавала сама, в агентство не обращалась, потому что его услуги стоят очень дорого. Для университета я собрала следующие документы: резюме, мотивационное письмо, копию паспорта, 4 официальные фотографии, перевод диплома, результаты языкового теста, рекомендательные письма, заполненную анкету университета — все в переводе на английский язык. Документы я выслала в июне, и в том же месяце пришли результаты о зачислении. Учебный год стартовал в начале октября.

Образование в Швейцарии исключительно платное, не секрет, что это очень дорогая страна, где за все нужно платить огромные деньги, поэтому я без раздумий подалась на единоразовую стипендию. Стипендий, сразу скажу, в нашем понимании у них нет. Скидка на обучение составила 7000 CH (примерно равен доллару). В среднем за триместр студенты-магистранты платят от 15−20 000 CH, студенты бакалавриата платят меньше. Постоянная скидка в основном предоставляется студентам с большим опытом работы в индустрии, детям бизнесменов из гостиничного бизнеса, детям дипломатов, а также тем, кто учится вместе с близкими родственниками.

Про университет и учебу

Мой университет состоит из трех кампусов, которые расположены в Люцерне, Бувре и Бриге. Магистранты учатся в Бриге — это маленький город с населением 12 000 человек, расположенный на юге страны у подножья Альп.

Система образования в корне отличается от белорусской, ведь Швейцария — это реальная Европа, где все работает по другим стандартам. Например, после окончания университета я получу двойной диплом — магистр гуманитарных наук в области гостиничного и туристического менеджмента, а второй — британского университета Дарби, который сотрудничает с моим университетом. Эта система подразумевает, что экзаменационные работы студентов оценивают не только преподаватели нашей школы, но и преподаватели Дарби. Мы загружаем задания в специальную студенческую онлайн-платформу, их проверяют, и в итоге в зачет идет средняя арифметическая отметка.

Деление учебного года тоже проходит иначе — его делят на четыре «тёрма» (триместра), которые длятся по 11 недель. На данный момент я оканчиваю второй «тёрм» обучения. После 3-го студенты проходят обязательную полугодовую стажировку. Если ты стажируешься в Швейцарии, то тебе обязательно платят зарплату, которая составляет 2000 франков (СН) — это примерно 2000 долларов.

Моему университету присуща важная особенность — дресс-код. Маникюр не должен быть ярким, ногти не могут быть длинными, стрижка — короткая, а если волосы длинные, то нужно завязывать их в хвост или убрать назад. Каблук — не выше 7 сантиметров, туфли классические, закрытые, юбка — максимум на 2 сантиметра выше колена, блузки — только классические, без рюш, и обязательно нужно ходить с именным бейджем с логотипом университета и университета-партнера.

Кому-то из студентов это не нравится, и они нарушают правила, но я довольно консервативный человек, поэтому придерживаюсь правил с большим удовольствием и уважением к устоям гостиничного бизнеса. Кроме того, нельзя пропускать занятия. Если студент отсутствовал более 2 часов по предмету за «тёрм», то ему присылают финальное предупредительное письмо, а потом вызывают на разговор с директором. Считается, что такой строгий подход воспитывает готовность к тому, что мы будем ходить каждый день на работу, несмотря на наши состояния и желания.

Опоздания более чем на 5−10 минут считаются опозданием на час пары. Кроме этого, университет имеет право проверить содержание алкоголя и наркотиков в крови студента. Нельзя хранить алкоголь в общежитии, и уж точно нельзя его распивать. Комнаты проверяют так называемые воспитатели, и если они обнаруживают какой-либо алкоголь, то студенту присылают первое предупредительное письмо, если подобное случается второй раз — то вызывают к директору и могут отказать в дальнейшем проживании в общежитии. Поэтому когда студенты хотят что-то отметить, то единственный вариант — приобрести алкоголь на первом этаже в баре общежития, где возможно и его распитие.

Совмещать работу и учебу почти невозможно, мы заняты в университете с 10.00 до 17.00, даже несмотря на то, что у меня всего четыре предмета и французский язык как дополнение в семестре.

На программе магистратуры нас учат делать несколько дел одновременно, мы слушаем лекции, делаем заметки, пишем мотивационные письма на парах, корректируем резюме и многое другое. Очень много внимания уделяется групповой работе, например, мы разрабатываем маркетинговые стратегии реально существующих туристических объектов, гостиниц. Например, недавно мы разбирали историю успеха AirBnb (онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. — Прим. ред.), чтобы понять, почему компания стала успешной, найти проблемы, c которыми она сталкивалась на протяжении развития бизнеса, и предложить стратегии для улучшения ее работы. Учебный процесс сосредоточен и на том, как студенты взаимодействуют в группах, как распределяют свои силы и как умеют презентовать результаты своей работы на публике.

Студенческое сообщество гостиничного дела Еta Sigma Delta

Большое внимание также уделяется диалогу между студентами и сотрудниками университета. На первой неделе учебы меня позвала декан, чтобы поговорить, я, конечно, испугалась, а оказалось, что она просто хотела установить контакт со мной, чтобы в дальнейшем я доверяла ей и знала, что всегда могу обратиться за помощью. Так, любой студент университета может спокойно рассказать ректору про все, что его беспокоит, при этом тебя будут слушать с радостью, потому что твое мнение или замечание помогает сделать университет лучше. Администрация регулярно проводит анкетирование среди студентов, чтобы выяснить, как они относятся к преподавателям, насколько им нравятся предметы, питание и т.д.

Университет способствует в развитии нашей карьеры. Есть специальный офис, который помогает с поиском стажировок. Кроме того, после окончания первого семестра за отличную академическую успеваемость меня посвятили в студенческое сообщество гостиничного дела Еta Sigma Delta. Членство дает некоторые привилегии, к примеру, для участников сообщества организуются профессионально ориентированные поездки. Моя первая поездка состоялась совсем недавно: я побывала в одном из лучших отелей Женевы, где имела честь поговорить о карьере с менеджером ресторанов Grand Hotel Kempinski и увидеть своими глазами настоящую роскошь. А дважды в год мы обязательно участвуем в международном форуме рекрутеров IRF, который собирает HR-менеджеров и других представителей более ста компаний из сферы гостеприимства, где можно найти себе оплачиваемую стажировку в любом уголке планеты.

В конце обучения вместо диплома я должна буду представить бизнес-план — огромный многовекторный проект развития своего потенциального бизнеса в сфере гостеприимства. К примеру, проект будет включать общую концепцию заведения, маркетинговую стратегию, информацию о целевой аудитории, потенциальных угрозах, источники инвестирования, направление бюджета и многое-многое другое. Проекты мы будем защищать на соревновательной основе с другими студентами специальности.

Я думаю, что одно из важнейших преимуществ учебы за границей — это культурный обмен, что было бы здорово привнести в студенческую жизнь Беларуси. За этот год я смогла познакомиться со студентами из США, Франции, Исландии, Германии, Румынии, Дании, Финляндии, Швейцарии, Китая, Индии, Ганы, Китая, Японии, Бразилии и Кореи — это погружение в культуру других народов, которое тебя обогащает и расширяет кругозор, при этом не надо покидать страну.

Город и местные жители

Первое, что меня удивило в Бриге, это, как ни странно, то, что все водители уступают пешеходам, стоит только сделать шаг навстречу пешеходному переходу. Машины тут красивые и дорогие, и, конечно, очень много магазинов со знаменитыми швейцарскими часами. Местные жители очень вежливые, конечно, все по умолчанию говорят «добрый день», «спасибо», «хорошего дня». Словом, это настоящая Европа.

По поводу швейцарцев мое субъективное мнение такое: они деловые, собранные и сосредоточены на карьере, могут отдавать всю жизнь учебе или работе, в принципе поэтому серьезных отношений, а тем более — семью, в моем возрасте тут не построишь. Возможно, из-за карьеризма среди молодых швейцарцев распространен феномен friends with benefits, или по-русски «секс по дружбе», когда люди находятся в сексуальных отношениях, но при этом друг с другом приятельствуют. Поэтому люди здесь не тратят время на романтику, свидания и ухаживания.

Сама я стараюсь про отношения не думать, потому что я тут ради хорошего начала своей карьеры. Я не говорю, что надо быть женщиной со стальным характером и забыть про семью, но в Швейцарии я поняла, что женщине нужно быть упорной, настойчивой и сильной в моральном плане, главное — нужно уважать себя, ценить и гордиться своими достижениями.

Мне бросилось в глаза, что среди коренного населения Швейцарии много активных дедушек и бабушек, можно встретить трогательную картину, когда пожилые идут держась за ручки. А еще очень много людей с ограниченными возможностями, которые не сидят дома, а появляются в публичных местах — гуляют, путешествуют, радуются жизни и пьют вино. Кроме прочих стереотипов, которые подтвердились, — швейцарцы очень пунктуальные, и если вам назначили встречу, то лучше прийти заранее.

Сервис у них прекрасный: какое-то время я жила в пятизвездочном отеле Брига, где все работает как часы: сервис спокойный, персонал приветливый и любезный. Побывав на экскурсии в Grand Hotel Kempinski, в Женеве, где клиенты по большей части бизнесмены из арабских стран, как начинающий хотельер заметила, что даже аромат в отеле подобран согласно вкусам целевой аудитории. Стоимость проживания в таком отеле — около 95.000 CH за сутки, одноместный номер с видом на именитое женевское озеро Леман.

Климат в Швейцарии прекрасный: тепло, много солнца, красивая зима и весна, дождей немного, слякоть бывает, но не часто. Сами швейцарии помешаны на экологии и, конечно же, сортируют мусор. Был случай, когда женщина выбросила на улице бутылку мимо мусорки, так ее нашли по отпечаткам пальцев и предъявили штраф в 2000 евро. Уровень преступности крайне низкий — продавцы выставляют свои товары на улице без присмотра и не боятся, что его украдут.

Зарабатывают швейцарцы хорошо — в среднем 3000 франков. В моей отрасли среднее звено менеджеров получает 8 — 12 тыс. франков, а что касается ежедневных трат, то за 2 пакета продуктов я плачу порядка 50 франков. Еще в список обязательных расходов нужно включить страховку, которая покрывает большинство врачей, а также лекарства по рецепту, но, например, зубы лечить придется за свой счет.

К иностранцам никакой враждебности нет, ведь в Швейцарию приезжают люди с разных концов света, в последнее время, по словам местных, стало намного больше студентов из Китая. Про Беларусь швейцарцы слышали, всегда интересуются, на каком языке мы говорим, какая у нас столица и сколько людей в ней живет. В самой Швейцарии четыре официальных языка — немецкий, французский, итальянский и ретороманский, но даже с прекрасным знанием языков я сталкиваюсь со сложностями в передаче эмоций и оттенков речи. Несколько недель назад у друга из Индии умер дедушка, я не знала, как его поддержать и как выразить эмоции на английском языке, поэтому решила, что нужно оставаться рядом — это понимается без слов.

В Швейцарии очень развита инфраструктура, на поезде можно добраться даже в самые отдаленные городки, но билеты довольно дорогие, поэтому выгодней брать проездной на год, который обойдется порядка 200 долларов в год. Студенты много путешествуют, особенно в четырехдневные мини-каникулы — все стараются куда-то выехать. В этот раз я побывала с друзьями в Ницце, Монте-Карло и Флоренции, а за то время, что я учусь, успела побывать и в Цюрихе, Женеве, Берне, Монтрё, Веве, Милане.

Поезда очень быстрые, тихие и комфортные, поэтому переезды превращаются в одно сплошное удовольствие. Я православная, в Минске регулярно ходила в храм, а тут в основном протестантские приходы, поэтому на службу по возможности я езжу либо в Цюрих, либо в Милан, которые находятся в трех часах езды. Друзья стараются поддерживать меня в этом, никому не кажется, что тратить полдня на поездку в храм — это странно и бессмысленно.

В Швейцарии я не чувствую себя одиноко, я обрела компанию людей, с которыми провожу время, и постоянно ощущаю их поддержку. К тому же мне всегда помогает моя семья. Так получилось, что я, мой папа, мама и брат — выпускники МГЛУ, поэтому я всегда могу посоветоваться с ними по поводу культуры и языка, они понимают мои сложности и разделяют успехи. Я скучаю по ним, но понимаю, что все, что они сделали для меня, — это бесценно.

Мои родители многие годы трудились для того, чтобы я могла получить достойное образование и для меня открылись многие двери. Иногда кажется, что если у тебя есть финансовые возможности, то жизнь становится легкой, но на самом деле это накладывает огромную ответственность за каждый шаг, ты понимаешь, что нужно трудиться в поте лица и ценить каждый день, какой бы он ни был.