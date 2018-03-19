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19.03.2018
С юмором о российских выборах: «Во втором туре голосуйте за Явлинского!»

MAXIM опубликовал юмористический репортаж о российских президентских выборах.

Уфф! Вот и пришло 18 марта! Напряжение, витавшее в воздухе последний месяц, спало. По заявлениям вражеских голосов, еще за две недели до 18 марта на 68% увеличилось количество отправленных в «Дом-2» СМС. «Тут мы хотя бы можем на что-то повлиять», — объясняют эту активность россияне.

Выборы начнутся в 8.00, и главная интрига сохранится вплоть до 8.02. Для первой строчки выборной гонки на табло на здании ЦИК уже приготовлено место для фамилии из пяти букв. Кандидат Титов в связи с этим сильно нервничает и, по нашей информации, уже звонил куда-то, чтобы извиниться. Лишь один из кандидатов сохраняет спокойствие и на условиях анонимности даже заявил нам, что он «выиграет, однозначно».

Что до нашей собаки-предсказательницы, то она, как и в прошлый раз, выбрала корм из миски с надписью «Путин». Хотя, может, она просто больше любит мясо, чем битые стекла…

А вот у Путина на конец марта — начало апреля были запланированы встречи со многими главами государств. Такое ощущение, как будто он что-то знает!

В этом году избирательные участки расположили как можно ближе к месту жительства. Оно и понятно: чем дольше человек идет и смотрит по сторонам, тем меньше вероятность, что, дойдя до урны, он проголосует за нужного кандидата. А вот для Стивена Сигала и Жерара Депардье организован особый избирательный участок на «Мосфильме».

В этот мартовский день и простые люди, и известные персоны наконец-то почувствовали, что они – один народ! Неудивительно, что все звезды поддерживают Путина! Само собой, делают они это не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы деньги у них не забрали. Перед нашим избирательным пунктом, например, выступала сама Катя Лель. Именно благодаря ей радостные толпы москвичей быстрее заходили в двери участка, где ее было меньше слышно.

На дверях пункта висят плакаты, призывающие участвовать в выборах, но без всякого намека, за кого именно нужно голосовать: «Ведь он этого достоин», «Будущее зависит от него», «Пока прыгает Жирик»… (К слову, в этот раз Жириновский не хотел участвовать, но это его конституционная обязанность.)

На участке царит веселое оживление, всех входящих встречают шутками. Один из членов избиркома подмигнул нам и, едва сдерживая смех, сказал: «Во втором туре голосуйте за Явлинского!»

Из динамиков гремит песня «Такого, как Путин». Нет-нет! Конечно, это не нарушает закона о прямой агитации в день выборов, ведь буква «П» в припеве запикивается.

Мы проталкиваемся сквозь ряды наблюдателей, которые пришли сюда, чтобы помешать избирательной комиссии сделать правильный выбор, и подходим к кабинкам.

Перед тем как войти за шторку, один из старожилов вздыхает: «Куда-то подевались Зюганов, Брынцалов, Андропов... Мы же привыкли к этим фамилиям. У нас отняли будущее, а теперь хотят отнять и прошлое!»

Но в основном народ настроен более оптимистично. «Я пришел голосовать, потому что думаю о своем будущем. Ведь я бюджетник. Если я не проголосую, то меня уволят!»

(Продолжение теперь только через шесть лет)

 
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