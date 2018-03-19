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19.03.2018
Геннадий Косарев, Завтра твоей страны
Даст ли Си Цзиньпин денег Лукашенко в обмен на дифирамбы?

Почему белорусский правитель ищет друзей среди лидеров великих держав.

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя Китайской Народной Республики.

— Благодаря конструктивному диалогу, взаимному доверию и уважению интересов друг друга мы сумели заложить прочный фундамент для эффективной реализации намеченных совместных проектов, — подчеркнул глава Беларуси.

В чем сходство лидеров Синеокой и Поднебесной?

— Оба не признают демократию как механизм формирования власти, оба — авторитарные правители. А еще, как сейчас выяснилось, оба хотят оставаться у власти без всяких ограничений, — отмечает политолог Валерий Карбалевич.

— А много ли у них различий?

— Гораздо больше, чем сходства. Си Цзиньпин четко и ясно ориентируется на модернизацию Китая, используя для этого рыночные механизмы, иностранный капитал. Лукашенко до сих пор вообще не ставил перед собой задачу модернизации страны. Наоборот, он пытается сохранить остатки советской плановой экономики, где доминирует государственный сектор.

Китайские лидеры четко ориентировались на рынок, на частный сектор, они провели реформы даже в сельском хозяйстве, распустив коммуны. Хотя в Китае компартия является правящей, следовательно, главенствует коммунистическая идеология. Но это только форма, поскольку на самом деле содержание совсем другое.

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