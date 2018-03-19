Собчак: «Власть получила карт-бланш на еще большую свободу по созданию несвобод»

В ночь на понедельник кандидат на пост президента России подвела итоги выборов.

— Главный итог этого голосования для меня и нашей команды — миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности, — написала Ксения Собчак, которую накануне Алексей Навальный назвал «инструментом Путина», у себя в Instagram. — Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан. Если миллион людей создаст с нами партию — мы изменим Государственную Думу. Если миллион выйдет на мирный митинг — мы изменим страну.

Именно поэтому нас не должны испугать итоги этих «как бы выборов»: без равного доступа к СМИ, без допуска всех кандидатов, против административного ресурса, для нашей команды единственной задачей было увидеть как можно больше людей, понять и попытаться решить их проблемы, вернуть в федеральную повестку вопросы, которые давно там не обсуждались, в частности Крым, бедность, коррупцию в высших эшелонах и прежде всего — политзаключённых.

Выдерживая постоянные нападки и из консервативного лагеря, и от оппозиции, нам удалось выполнить это обещание, несмотря на унижение таким форматом дебатов, несмотря на противодействие власти в регионах. Нас ждут очень трудные шесть лет. Власть, обеспечившая себе высокую явку и почти «туркменский» результат, получила карт-бланш на ещё большую свободу по созданию несвобод.

И каждый оппозиционер, каждый несогласный с властью, по лени или в расчете на нереализуемый бойкот, не проголосовавший сегодня — несет часть ответственности за эту новую путинскую легитимность. Голоса, отданные за обоих демократических кандидатов, не изменили явку почти никак. Так что я не несу ответственность за «легитимизацию режима через увеличение явки», но я несу ответственность за то, что не убедила демократов проголосовать.

Но я не отступлюсь. Я с еще большим рвением собираюсь заниматься политикой, через просвещение, через конкретные дела, через расширение союзов с другими оппозиционерами. Мы будем строить партию, и миллион людей, поддержавших наши ценности, надеемся, станет ее опорой.