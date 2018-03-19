«Самая сексуальная бизнес-леди мира» бросила жениха, с которым жила 13 лет

Бразильская модель Алессандра Амбросио, удостоившаяся за свою карьеру массы комплиментов (в том числе титула «Самая сексуальная бизнес-леди мира» от журнала MAXIM) рассталась с женихом Джейми Мазуром.

Красавица и коммерсант начали встречаться в 2005 году. Но так и не поженились, хотя Джейми делал Алессандре предложение. Свадьба не состоялась даже, несмотря на то, что за время отношений пара обзавелась двумя детьми.

Амбросио неоднократно признавалась, что мечтает о пышной свадьбе, поэтому относится к подготовке с большой ответственностью. Из-за плотного рабочего графика она долгое время откладывала это событие, и как подозревают инсайдеры, отчасти намеренно саботировала заключение официального брака.

Алессандра и Джейми до последнего пытались сохранить отношения ради дочери и сына. Однако в какой-то момент Амбросио приняла решение, что для будущего их детей им с Мазуром лучше расстаться.

Так что, на рынке невест – «свободная касса».

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