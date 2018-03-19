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19.03.2018
Салiдарнасць
Кто победил на выборах 18 марта

Центризбирком России объявил результаты подсчета 99% голосов.

Остается добавить, что явка составила около 67%.

Подводя итоги выборов, «Новая газета» озвучила ряд любопытных выводов:

1.Государство мобилизовало всех зависимых избирателей, но не смогло добиться чистой процедуры выборов. Для того, чтобы избрание Владимира Путина на новый срок оказалось бесспорным, потребовался не только недопуск кандидатов, многомесячная обработка избирателей в СМИ и административное давление, но и прямые фальсификации. Последние были зафиксированы как наблюдателями, так и видеокамерами, работавшими в этот раз на 80% участков. Иными словами, быть эффективным политическим менеджером можно, только если у основания вашей пищевой цепочки снова есть люди, готовые работать без оглядки на формальные требования закона.

Впрочем, Путин не просто сохранил место в Кремле, но и, по официальным данным, собрал рекордные 55 миллионов голосов. Так что…

2.Алексей Навальный также может праздновать определенный успех. Вопрос о том, какой была реальная явка останется дискуссионной, и ее абсолютные показатели в любом случае не являются единственным критерием успешного бойкота. Интересно посмотреть, в частности, куда в этот раз ушли избиратели Михаила Прохорова образца 2012 года, набравшего тогда почти 8% и занявшего третье место.

Для Навального принципиально важны три вещи.

Во-первых, ему удалось сыграть роль политической альтернативы не только для Путина, но и для всей электоральной машины, с такой любовью собранной Кириенко.

Во-вторых, он дал своим сторонникам четкую инструкцию с программами максимум (идите наблюдать) и минимум (просто никуда не ходите), и выполнить ее оказались готовы заметное число жителей крупных городов. Точной социологии здесь пока нет, но исчезнувшие 8% либеральных голосов нужно будет как-то объяснять.

Наконец, «забастовка избирателей» помогает Навальному двигаться в сторону стратегического расширения электората. Ко всем, кто не явился на участки 18 марта, вне зависимости от идеологических разногласий и реальных причин для абсентеизма, Навальный сможет теперь апеллировать как к своим сторонникам. В рамках правил игры, которые были придуманы для себя оппозиционером и которые касались неучастия в выборах, он как минимум не проиграл.

3.Ксения Собчак заняла на выборах лишь четвертое место, не сумев бросить вызов ни Павлу Грудинину, ни Владимиру Жириновскому. Соответственно, ей не удалось повторить успех Михаила Прохорова шестью годами раньше, несмотря на то, что она выступала с похожими лозунгами и также апеллировала к представителям среднего класса.

Против Собчак здесь сыграл ее рекордный антирейтинг, отсутствие мобилизации протестного электората, как это было после массовых протестов на Болотной площади, и, возможно, даже нежелание бывших избирателей Прохорова снова попадать в ту же ловушку и идти за лидером, который — как считают многие — приглашен Кремлем в качестве статиста.

При этом политическая игра, в которую сыграла в нынешнем марте Собчак, в определенном смысле изначально была беспроигрышной. У «кандидата против всех» не было никакой возможности провалиться, с учетом того, что она уже получила в свое распоряжение политическую партию, а официальная цель ее участия в выборах президента состояла в том, чтобы «показать, что в России можно делать политику иначе».

4.Свои дивиденды извлекли и Павел Грудинин (коммунисты продемонстрировали, что при практически нулевой политической активности в ходе кампании, при согласии с внешнеполитическим курсом Путина, и при новом никому неизвестном кандидате, против которого активно работала пропаганда, по-прежнему представляют собой вторую политическую силу в России) и даже Григорий Явлинский со смехотворным 1% (участие лидера «Яблока» в избирательной кампании повышает шансы на сохранение партии на ближайшие электоральные циклы).

5.Если кто и проиграл в нынешней президентской кампании, так это дезориентированные российские избиратели, с которыми подобные фокусы будут проворачивать и дальше.

Российские выборы в трех карикатурах

 
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