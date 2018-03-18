Первые данные экзит-поллов ВЦИОМ: Путин набрал 73.9%

В Калининграде – последнем российском регионе, который принимал участие в голосовании – закрылись избирательные участки.

Это означает, что голосование на президентских выборах закончилось.

По первым данным экзит-поллов ВЦИОМ, кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место на выборах президента с 11,2% голосов, действующий глава государства Владимир Путин – 73.9%.

На третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%), кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – 2,5%, Григорий Явлинский – 1,6%, лидер Партии роста Борис Титов – 1,1%, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин – 1,0%, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин – 0,8%.

По данным на 18.00 по Москве явка избирателей составила 59.93%.

Подсчитано около 20% бюллетеней.