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18.03.2018
Салiдарнасць
Герой России: «У нас есть много сильнейших веществ для скрытого убийства»

Очередная версия отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, опубликованная британской газетой The Telеgraph, гласит, что его дочь Юлия Скрипаль могла провезти отравляющее вещество из России в своем багаже, не подозревая об этом.

Якобы «предмет одежды, косметики или подарок» могли быть пропитаны отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля в Солсбери.

«Новая газета» обсудила это предположение, а также другие аспекты применения химического отравляющего вещества, от которого предположительно пострадали Скрипали и еще более ста человек в Солсбери, с экспертом.

Полковник медицинской службы, Герой России Игорь Милютин, изучал токсикологию, боевые отравляющие вещества, методы защиты от них и лечения, считает:

— Одно из важных общих свойств всего класса боевых нервно-паралитических фосфорорганических отравляющих веществ является их нестойкость. Транспортировать ОВ в чемодане, кейсе нереально. Если жертва-посредник откроет чемодан раньше времени, она получит мгновенное поражение, и операция остановится в этот момент. Но и сам яд в чемодане немедленно начнет разрушаться.

Кроме того, чемодан должен быть герметичным. При планировании убийства это обстоятельство вне воли убийцы — тип чемодана выбирает жертва. А если он негерметичный и попадет в салон как ручная кладь (обычная практика), в полете могут погибнуть или получить тяжелые поражения все пассажиры, а то и экипаж. Не забывайте, это мощное оружие массового поражения.

Еще одно свойство фосфорорганических ОВ свидетельствует против версии, обсуждаемой в английской прессе. Их воздействие на организм начинается мгновенно.

Нет никакого интервала во времени между минимальным контактом жертвы с веществом (например, вскрытием контейнера) и началом первых симптомов. Они наступают немедленно независимо от типа контакта. Начинается прямое воздействие на мускариночувствительную и никотиночувствительную системы, то есть на центральную нервную систему.

При радиоактивном облучении человек еще может какое-то время совершать активные осмысленные действия. А у ОВ нет отсроченного действия, они создавались для немедленного убийства большого количества людей на поле боя. В зависимости от концентрации человек должен погибнуть или немедленно, или в течение короткого времени.

Если концентрация совсем небольшая, все равно немедленно начинаются выделения из носа, слюноотделение, заложенность в груди, резко сужаются зрачки. После наступает рвота, непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Далее появляются судороги, переходящие в коматозное состояние.

Напомню, что Скрипаля с дочерью обнаружили на лавке в судорожном состоянии и доставили в клинику в коме — классическая картина.

Юлия могла бы привезти яд в чемодане, если предположить, что она получила обработанный фосфорорганическим ОВ абсолютно герметично упакованный подарок. Но открыв упаковку вместе с отцом (а поражение они получили одновременно, судя по симптомам), она не смогла бы дойти до кафе. При дикой головной боли и мгновенном сужении зрачков с почти полной потерей зрения (начальная стадия) они максимум успели бы вызвать скорую помощь. Но они и этого не смогли, как мы знаем.

Никакого светлого промежутка между попаданием яда в организм и развитием симптомов нет. Проще говоря, где следы ОВ обнаружены, там они и дозу получили. А где дозу получили, там и остались, или где-то совсем рядом.

Поверьте мне, как токсикологу, что у нас есть огромное количество мощнейших веществ именно индивидуального поражения. Для скрытного убийства за границей конкретного человека боевые нервно-паралитические вещества — самый неправильный выбор, какой только можно себе представить.

P.S. Тем временем появилась новая версия. ABC News со ссылкой на источники в спецслужбах передал, что Сергея Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля, в котором он ехал с дочерью.

Журналистка Юлия Латынина в своей программе на «Эхе Москвы» объясняет обилие версий «абсолютной герметичностью английского следствия»:

— Все эти истории, которые мы периодически слышим, что Юлия Скрипаль привезла этот яд в чемодане, что это было в букете, который они положили в могилу сына, что это было на ручке автомобиля, что это, было в вентиляционной система автомобиля, что их отравили в пиццерии, что их отравили в ресторане – это всё ни о чем, это всё высосано обычно английскими газетами из пальца или слито следствием специально, чтобы запутать следы.

То есть вот абсолютно, в отличие от следствия по делу Литвиненко, которое текло, и мы каждую неделю узнавали что-то новое, здесь всё герметически запечатано. И это признак того, что Лондон принимает это очень, всерьез, и это очень хорошая позиция.

Я думаю, что часть этих истерических просьб Москвы – «дайте нам на пробу этот яд…», «расскажите, что у вас есть…» — это как раз всё от этого. Особенно была гениальная просьба, конечно: «Юлия Скрипаль лежит у вас… она болеет. Она наша гражданка. Допустите, пожалуйста, наших дипломатов».

Ну, я представляю себе, что подумали англичане: «А как это ваши дипломаты, со «стечкиными» придут или сразу с новой порцией «Новичка»?»..

Шесть версий отравления Сергея Скрипаля

 
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