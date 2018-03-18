Навальный назвал Собчак «инструментом Путина»

Алексей Навальный утверждает, что Ксения Собчак говорила ему, будто ей «обещали огромные деньги за выдвижение» на пост президента России.

— Ты лжешь в каждом своем слове <…> Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата, — сказал Навальный в разговоре с Собчак в эфире канала «Навальный. Live». Он также назвал Собчак «инструментом Путина».

Собчак ответила, что не говорила об «огромных деньгах за выдвижение».

— Я знаю, что я тогда говорила у тебя дома, — возразила Собчак. — Я тебе предлагала выдвинуть твою жену Юлю — ты отказался.

В начале разговора с Навальным Собчак предложила ему сотрудничество. Навальный ответил: «Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность».