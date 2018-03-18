«Политика России направлена на то, чтобы объяснить, что наше место не у параши, а на лучшей шконке»

Известная журналистка Юлия Латынина высказалась о внешней политике Кремля в авторской программе «Код доступа» на «Эхе Москвы».

«Вот тут недавно был один из фильмов про Путина, который снял Дмитрий Киселев. И там как раз Владимир Владимирович говорил, что Запад после распада Советского Союза сказал России, что наше место у параши. И типа Владимир Владимирович, действительно, своими действиями показывает, что это не так.

На мой взгляд, это очень точно как раз поймано отражение нашей внешней политики, потому что политика России направлена на то, чтобы объяснить, что наше место не у параши, а наше место на лучшей шконке, что мы – пахан, которого нужно уважать, и все равно нашему пахану ничего не будет.

И это точно именно потому, что в Кремле, с одной стороны, очень точно отдают себе отчет, что пахану, действительно, ничего не будет. Потому что вокруг люди… когда они видят пахана, они пугаются, они не знают, что сделать и как это можно сделать. С другой стороны, в Кремле не очень себе отдают отчет, что мир не совсем тюрьма, он не совсем, как в XVI веке; что в мире изобретают лекарство против рака, летают на Марс. И цивилизованные люди, когда против них выступает пахан, который ради того, чтобы его уважали, готов сделать что угодно, они действительно пугаются, и они действительно не могут адекватно ответить.

А, с другой стороны, как бы да, на лучшей шконке мы будем сидеть, но мы будем сидеть на лучшей шконке, пока люди будут летать на Марс».