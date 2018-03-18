Домрачева выиграла гонку преследования в Холменколлене
Белоруска Дарья Домрачева к серебру в спринте добавила золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. Надежда Скардино тоже порадовала.
Фото Денис Костюченко
18.03. Женщины. Гонка преследования. 10 км
1 (2). Д.ДОМРАЧЕВА (Беларусь) 30.37,4 (1-0-1-0)
2 (1). А.Кузьмина (Словакия) +9,2 (0-2-2-0)
3 (4). С.Данкли (США) +29,5 (1-0-1-0)
4 (5). Ф.Тачизаки (Япония) +37.4 (0-1-0-0)
5 (3). Ю.Джима (Украина) +46,8 (1-0-0-1)
6 (19). А.Фролина (Южная Корея) +49,2 (0-1-0-1)
7 (28). Л.Дальмайер (Германия) +50,2 (0-0-0-2)
8 (8). У.Кайшева (Россия) +52,8 (1-0-1-0)
9 (11). В.Виткова (Чехия) +53,5 (0-1-1-0)
10 (25). В.Хинц (Германия) +54,5 (1-0-1-0)
…12 (24). Н.СКАРДИНО 56,1 (0-1-0-0)
Всего стартовали 58 участниц.
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