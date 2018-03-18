Вредные советы для Ермошиной, как заманить народ на выборы

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Домрачева выиграла гонку преследования в Холменколлене
В Минске на избирательном участке на выборах президента России раздавали георгиевские ленты. Фотофакт
Какой анекдот рассказал глава Военно-промышленного комплекса на «Женщине года»
Пьяная жительница Мачулищей натравила собак на прохожего и милиционеров
Поезд из Беларуси привез в Латвию три миллиона контрабандных сигарет
В Украине сорвали голосование на выборах российского президента
С каким лицом Путин проголосовал на выборах президента. Фотофакт
В Свислочи найден труп мужчины
Огромный флаг к 100-летию БНР и милиционер. Видеофакт
ОНТ снял с эфира пропагандистский фильм «Крым»
Надежда Ермакова: Нам нельзя быть феминистками
«Швырнул ее в стену». Фельдшеры вернулись с вызова с травмами
Основатель TUT.BY Юрий Зиссер выступит на концерте на День Воли
Кортеж автомобилей с белорусскими министрами. Фотофакт
Школьник не может обналичить сертификат, полученный из рук Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Отстранен от должности гендиректор «БелДжи»
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие
«Корчи» и «корыта» продемонстрировали реальные «успехи» белорусской экономики
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
Кому и какие сигналы посылал Лукашенко из части внутренних войск

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
Белорусам начали приходить жировки по новым тарифам. Что изменилось
Цифра дня. Как выросли личные переводы белорусам из-за рубежа
«Беларусь неизбежно ждет присоединение к одной из соседних стран»
Так сколько же будут платить белорусы за шенгенскую визу: 35 евро или 80?
Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»
Бабченко: «Вот фиг его знает, где они такой СССР берут»
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Названа «главная проблема» белорусской экономики. В чем угроза?
«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»
Вице-премьеру Семашко все по плечу. Карикатура
Беларусы сярод самых нелюбімых народаў у палякаў
Актриса, избитая на елке: «Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Белорусские рестораны рассекретили свое меню на фестиваль «День Франции» (+цены)
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
12 красавиц-волейболисток, которые играют за «Минчанку»
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Герои «Теории большого взрыва» попрощались с вдохновителем
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
18.03.2018
Ольга Слуцкая
Вредные советы для Ермошиной, как заманить народ на выборы

10 идей для главы ЦИК Беларуси по мотивам президентских выборов в России.

Наблюдая за выборами президента России, «Салідарнасць» подсмотрела несколько приемов и технологий, которые легко может взять на вооружение Центризбирком Беларуси, чтобы завлечь избирателей на выборы.

Сделать скидку на водку для избирателей и подвезти их на участки

Можно предложить проголосовавшим скидку на водку, как это сделали в селе Ижма в республике Коми.

Или подвезти избирателей на выборы на авто. В Красноярском крае в городе Боготол ездили машины, которые возили избирателей на участки и при этом раздавали спиртные напитки. Об этом говорилось в сообщении на «Карте нарушений».

Напоить наблюдателей

В Чечне выпить спиртное предлагали уже наблюдателям, сообщает Новая газета.

Устроить фуршет для избирателей

Подобное практиковалось и в Хабаровском крае, где привлекали избирателей бесплатной едой и ярмаркой продуктов по сниженным ценам.

Подарить скидки на еду и драгоценности

Можно выдавать талоны на скидку на кулинарные и ювелирные изделия, как это делали в московском районе Люблино.

Предложить сдать кровь на рак

На некоторых участках в России избирателям предоставляли возможность сдать кровь на онкологические заболевания.

Пригласить на участки свадьбы

Разбудить студентов и пригласить на выборы

Как это сделали в общежитии Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, где с утра 18 марта устроили обход с раздачей приглашений на выборы, сообщает телеграм-канал «Медузы».

Впрочем, в Беларуси давно используют старый проверенный способ голосования студентов – досрочное.

Подарить полезный подарок

Организовать продажу дешёвой гречки с тушёнкой

Подобный способ использовала накануне выборов администрация города Гусева Калининградской области. Продажу продуктов по сниженным ценам организовали около избирательных участков.

Пообещать билеты на концерты поп-исполнителей

Молодым избирателям в возрасте от 18 до 25 лет, впервые принимающим участие в выборах президента РФ 18 марта в Москве, власти обещали вручить на избирательных участках специальные флаеры-билеты на концерты с участием популярных российских исполнителей в СК «Олимпийский». Правда, в день выборов читатели сайта «Медуза» жаловались, что билеты не дают.

Добавим, что есть один уникальный участок, где выборы президента России состоялись со стопроцентной явкой. Там не было ни дешевой гречки, ни фуршета, ни скидок на водку. При этом никто из избирателей не угрожал в случае неуборки снега не прийти на выборы, как это бывает в Беларуси. Участок этот находится в Северной Корее – в посольстве России в КНДР. О таких сознательных избирателях Лидии Ермошиной остается только мечтать.

Чокнуться с Ермошиной

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:14)
Главное
Мать, подозреваемая в убийстве двухлетней дочери: «Страшно пережить своего ребёнка»
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
Курьёзы и фальсификации на выборах в России
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
Надежда Ермакова: Нам нельзя быть феминистками
Налоговики попросили сообщать о тех, кто живет не по средствам. Записывайте адреса!
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY