Вредные советы для Ермошиной, как заманить народ на выборы

10 идей для главы ЦИК Беларуси по мотивам президентских выборов в России.

Наблюдая за выборами президента России, «Салідарнасць» подсмотрела несколько приемов и технологий, которые легко может взять на вооружение Центризбирком Беларуси, чтобы завлечь избирателей на выборы.

Сделать скидку на водку для избирателей и подвезти их на участки

Можно предложить проголосовавшим скидку на водку, как это сделали в селе Ижма в республике Коми.

Или подвезти избирателей на выборы на авто. В Красноярском крае в городе Боготол ездили машины, которые возили избирателей на участки и при этом раздавали спиртные напитки. Об этом говорилось в сообщении на «Карте нарушений».

Напоить наблюдателей

В Чечне выпить спиртное предлагали уже наблюдателям, сообщает Новая газета.

УИК 376. Два представителя комиссии загородили мне собой обзор к урнам и настойчиво предлагали выпить вина и поехать в горы после выборов. Сейчас вроде отстали



Александра Баева — Наблюдатели Чечни (@Grozny_2018) 18 марта 2018 г.

Устроить фуршет для избирателей

Лозунг этих «выборов»: приходите, мы вас покормим pic.twitter.com/d4UpURsi8E — Alexey Navalny (@navalny) 18 марта 2018 г.

Подобное практиковалось и в Хабаровском крае, где привлекали избирателей бесплатной едой и ярмаркой продуктов по сниженным ценам.

Подарить скидки на еду и драгоценности

Можно выдавать талоны на скидку на кулинарные и ювелирные изделия, как это делали в московском районе Люблино.

Тем временем на участке №1428 проголосовавшим раздают скидочные талоны на еду и ювелирку. pic.twitter.com/RKuQqAuFcc — Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 18 марта 2018 г.

Предложить сдать кровь на рак

На некоторых участках в России избирателям предоставляли возможность сдать кровь на онкологические заболевания.

Пригласить на участки свадьбы

В Татарстане впервые проголосовали молодожены — Камилла Вахапова и Артур Суровцев, зарегистрировавшие отношения в день выборов. Вместе с ними на участок пришли еще 40 гостей свадьбы https://t.co/N8NNqvkMBB pic.twitter.com/KMw93LHWL8 — РИА Новости (@rianru) 18 марта 2018 г.

Разбудить студентов и пригласить на выборы

Как это сделали в общежитии Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, где с утра 18 марта устроили обход с раздачей приглашений на выборы, сообщает телеграм-канал «Медузы».

Впрочем, в Беларуси давно используют старый проверенный способ голосования студентов – досрочное.

Подарить полезный подарок

Впервые проголосовавшим на выборах 18 марта ЦИК дарит магнитики, брелки и ....раскладной стаканчик! Бухай и не задумывайся 6 ближайших лет, пока Путин у власти. pic.twitter.com/fcbD9eC1x4 — Николай Левшиц (@nlevshits) 17 марта 2018 г.

Организовать продажу дешёвой гречки с тушёнкой

Подобный способ использовала накануне выборов администрация города Гусева Калининградской области. Продажу продуктов по сниженным ценам организовали около избирательных участков.

Пообещать билеты на концерты поп-исполнителей

Молодым избирателям в возрасте от 18 до 25 лет, впервые принимающим участие в выборах президента РФ 18 марта в Москве, власти обещали вручить на избирательных участках специальные флаеры-билеты на концерты с участием популярных российских исполнителей в СК «Олимпийский». Правда, в день выборов читатели сайта «Медуза» жаловались, что билеты не дают.

Добавим, что есть один уникальный участок, где выборы президента России состоялись со стопроцентной явкой. Там не было ни дешевой гречки, ни фуршета, ни скидок на водку. При этом никто из избирателей не угрожал в случае неуборки снега не прийти на выборы, как это бывает в Беларуси. Участок этот находится в Северной Корее – в посольстве России в КНДР. О таких сознательных избирателях Лидии Ермошиной остается только мечтать.

Чокнуться с Ермошиной