Какой анекдот рассказал глава Военно-промышленного комплекса на «Женщине года»

На состоявшейся 17 марта в минском Дворце Республики церемонии «Женщина года-2017» председатель Военно-промышленного комитета Олег Двигалев раздавал награды «За лидерство и успешное руководство».

Об этом сообщает TUT.BY.

Фото Надежды Бужан, TUT.BY

В качестве бонуса был рассказан анекдот.

— Когда бог создавал Землю, он отдохнул немножко, а потом подумал, что на Земле кто-то должен быть. И так создал мужчину. Потом отдохнул еще немножко и понял, что должен же мужчина кому-то дарить цветы — и создал женщину. После этого уже не отдыхает ни Бог, ни мужчины, — поделился своей версией сотворения мира Олег Двигалев и сорвал аплодисменты зала.

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