Пьяная жительница Мачулищей натравила собак на прохожего и милиционеров

Ранее женщину уже привлекали к ответственности за подобную ситуацию.

Вечером 16 марта мужчина шел на работу в ночную смену, пишет БЕЛТА. Он заметил женщину, которая выгуливала двух собак, похожих на колли и боксера. Вдруг женщина подала команду «фас», и животные бросились на прохожего. Одна собака укусила мужчину. Тот бросился бежать и по дороге успел набрать первый попавшийся номер на телефоне – тещи. Пострадавший быстро пояснил ситуацию и попросил вызвать милицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД заметили похожих собак.

– Те, получив еще одну команду от хозяйки, бросились уже на стражей порядка. С учетом складывающейся обстановки было принято решение об использовании табельного оружия. Предупредительный выстрел произвел впечатление только на боксера, следующие два выстрела остановили вторую собаку. Она жива, в ветклинике из ее конечностей извлекли две пули, – пояснили в Минском РУВД.

Милиционеры задержали хозяйку собак, 54-летнюю местную жительницу. Женщина была сильно пьяна.

По факту случившегося проводится проверка.

Женщине грозит уголовная ответственность за совершение злостного хулиганства. В августе 2017 года она уже привлекалась к административной ответственности в связи с похожей ситуацией. Тогда ее оштрафовали на 460 рублей.