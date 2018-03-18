Поезд из Беларуси привез в Латвию три миллиона контрабандных сигарет

Грузовой состав прибыл из Беларуси на товарную станцию Даугавпилса. Все бы ничего, но во время таможенного контроля в одной из цистерн обнаружили специально оборудованный тайник.

В нем — мечта курильщиков в виде трех миллионов сигарет. Без акцизных марок, а значит, контрабандных.

Когда таможенники вскрыли пломбу и открыли люк одной из цистерн, то обнаружили слой черного битума. При ближайшем рассмотрении оказалось, что края резервуара отделены от остального пространства грузового помещения фанерными перегородками. Они были прикручены к специальному каркасу и обмазаны битумом. За ними и были спрятаны картонные ящики, обернутые черной полиэтиленовой пленкой.

— Начато делопроизводство по факту административного нарушения. Материалы дела переданы в управление налоговой и таможенной полиции СГД для возбуждения уголовного процесса, — уточнили в БЖД.