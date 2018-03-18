Курьёзы и фальсификации на выборах в России

На выборах по всей России включили веб-камеры. Оказалось, что на избирательных участках происходит масса всего интересного.

В день выборов президента России заработал портал nashvybor2018.ru — на нем доступны прямые трансляции со всех избирательных участков, оборудованных видеонаблюдением. Пользователи соцсетей принялись активно следить за ходом голосования и выкладывать скриншоты как курьезов, так и серьезных нарушений.

Высокая. Очень высокая явка

Сразу после старта голосования на Дальнем Востоке (23:00 по Москве 17 марта) пользователи удивились неожиданно ажиотажной явке. Вот так, например, выглядел один из избирательных участков Анадыря через семь минут после открытия.

Камеры, которые ничего не показывают

На участке в Кемеровской области наблюдение сорвали воздушными шариками, заслонив ими объектив видеокамеры. Прежде чем их убрали, прошло два часа.

Лайфхак из Кемеровской области. Шарики так часа два провисели, сейчас их убрали pic.twitter.com/gWd3eE4EUJ — Лентач (@oldLentach) 18 марта 2018 г.

Камеры, которые ничего не показывают — 2

На других участках поступили хитрее, развернув камеры таким образом, чтобы избирательные урны не попадали в кадр. Так зафиксировать вбросы гораздо сложнее!

Немного операторского мастерства из Ленинградской области и Калининграда. Урнам, конечно же, необязательно быть в кадре pic.twitter.com/P5Obs8hR6W — Лентач (@oldLentach) 18 марта 2018 г.

Заранее заполненные урны

На одном из участков в Южно-Сахалинске еще перед открытием были замечены бюллетени в урне для голосования. В ЦИК ответили, что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Все они, по заверениям Центризбиркома, прикрепились к этому же участку по системе «голосование по месту нахождения».

Южно-Сахалинск, УИК № 295

Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат. pic.twitter.com/w4cUB6vJ3C — Alexander V. Litreev (@alexlitreev) 17 марта 2018 г.

Вбросы

Видеонаблюдатели зафиксировали несколько вбросов бюллетеней, осуществленных членами избирательных комиссий. На один из них, в городе Артем Приморского края, отреагировали в ЦИК, заявив, что на место происшествия уже оперативно выехали работники краевого избиркома и прокуратуры.

Люди в избирательных урнах

Пользователи «Двача» не раз обратили внимание на людей, залезавших в урны на избирательных участках. Надеемся, это не какой-нибудь новый флэшмоб!