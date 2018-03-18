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Политика
18.03.2018
Украинская правда
В Украине сорвали голосование на выборах российского президента

Полтора десятка сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства РФ в Одессе.

По их словам, проезд через кордон могут осуществлять только жители близлежащих домов.

В настоящее время, как передает «Интерфакс-Украина», представителей радикальных общественных организаций у здания генконсульства нет. При этом за зоной перекрытия стоят два автозака.

Открылся ли участок для голосования пока неизвестно, так как в консульстве пока не отвечают на телефонные звонки.

Как сообщил «Интерфакс-Украина» начальник управления общественной безопасности главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко, около 8 часов утра поступило сообщение о минировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание генконсульства.

В то же время, перед генеральным консульством Российской Федерации в Харькове активисты «ВО Свобода», Правого сектора, Нацкорпуса и других националистических организаций начали пикет.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», перед входом в генконсульство установлены щиты с плакатами «Россия = война», «Выборы на крови» и другими. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства.

Здание консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто.

Как сообщили в полиции, сотрудники Генконсульства РФ уже находятся в здании.

По состоянию на 8.15 желающих прийти и проголосовать на выборах президента РФ в генгонсульстве РФ не было.

Вместе с тем, как передает РИА Новости, во Львове сотрудники полиции совместно с представителями Нацгвардии не пускают россиян для голосования на выборах президента.

Правоохранители оградили металлическим забором здание российского консульства, где располагается один из избирательных участков.

— Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем, — сказал РИА Новости полицейский у здания консульства.

Несколько десятков представителей националистического движения «Национальный корпус» установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый «коридор позора» для желающих проголосовать на выборах.

У здания дежурят несколько десятков силовиков. Ситуация спокойная.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

«1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на территории Украины без полного выполнения первых 2 условий», - пояснил министр.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.

 
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