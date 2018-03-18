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18.03.2018
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С каким лицом Путин проголосовал на выборах президента. Фотофакт
Владимир Путин утром 18 марта проголосовал на президентских выборах на избирательном участке, расположенном в Российской академии наук.
Фото Юрий Кадобнов/Reuters
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