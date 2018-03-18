В Свислочи найден труп мужчины

В реке Свислочь в 70 метрах от берега напротив дома № 2 на улице Коммунистической 17 марта был найден труп мужчины.

Об этом сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник маневренно-поисковой группы Минской городской организации ОСВОД Антон Профит.

— Водолазы ОСВОД извлекли из воды тело мужчины. Он был одет по-осеннему: черная ветровка с меховой опушкой на капюшоне, синие джинсы, черные кроссовки с белыми вставками. На вид погибшему около 30−45 лет. На теле сильные следы разложения, труп явно пролежал в реке не один месяц. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего, — рассказал Антон Профит.