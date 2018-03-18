ОНТ снял с эфира пропагандистский фильм «Крым»

Российский Первый канал за день до президентских выборов - 2018 решил показать в эфире пропагандистский фильм «Крым» об истории любви на фоне оккупации полуострова весной 2014 года.

Белорусский ОНТ также имел в программе передач «Крым». Он должен был быть показан в 23:50.

Однако без объяснения причин пропагандистский фильм был снят с белорусского эфира. Вместо него была показана советская комедия «Гори, гори, моя звезда».

Напомним, что в июле 2017 года посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту в связи с тем, что трейлер «Крыма» крутят в кинотеатрах. Фильм так и не был показан в белорусском прокате.

Кинолента «Крым» имеет рейтинг 4.00 на всемирном сервисе IMDb и 3.035 на российском «Кинопоиске». Это предельно низкие рейтинги, которые означают, что фильм провальный.