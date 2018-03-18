Супруга премьер-министра часто находится в оппозиции

Жена премьер-министра Ольга Кобякова рассказала о взаимоотношениях в семье.

— Я никогда себя не ощущала как жена второго лица в государстве. Мы слишком много лет вместе прожили и начинали с простого: кто мастером, а кто простым экономистом. Мужа я никуда не направляю, он самодостаточный и умный человек. И в экономике он разбирается гораздо лучше, чем я, — рассказала Ольга Кобякова TUT.BY на церемонии «Женщина года-2017».

Она призналась, что дома часто находится в оппозиции и представляет глас народа. Хотя с мужем спорит редко.

— Сила женщины — точно не в слабости. В моей жизни это так. Иногда ее можно использовать, конечно, но очень дозировано, — раскрыла свой секрет Ольга Кобякова.

Жена Кобякова рассказала, какую фривольность позволяли себе мужчины в её присутствии