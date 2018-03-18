Надежда Ермакова: Нам нельзя быть феминистками

Заместитель председателя Белорусского союза женщин Надежда Ермакова призналась, что за 65 лет жизни ни разу не видела ситуаций, когда женщины требовали особой защиты лишь по гендерному признаку.

Фото Надежды Бужан, TUT.BY

— Да, есть, конечно, вопросы семейного насилия. Здесь уже требуется вмешательство. Но это уже человеческий фактор, — заявила Надежда Ермакова в беседе с TUT.BY на церемонии «Женщина года-2017». — А то, что касается политического строя, то у нас женщины как-то всегда превозносились и им давали все права: хочешь — управляй самолетом, хочешь — трактором, хочешь — грузовиком.

Поэтому нынешние западные тенденции бывшему руководителю Национального банка глубоко чужды.

— Нам нельзя быть феминистками. Это неправильно, — уверенно заявила Надежда Ермакова. — Господь нас создал такими, какими мы должны быть. То есть «да прилепится муж к жене своей, и они будут единым целом». И не нужно здесь ничего разделять.

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