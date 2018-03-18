Жена Кобякова рассказала, какую фривольность позволяли себе мужчины в её присутствии

Жена премьер-министра Ольга Кобякова получила награду на церемонии «Женщина года-2017», состоявшейся 17 марта в минском Дворце Республики.

Фото Надежды Бужан, TUT.BY

Супруга главы правительства заявила TUT.BY готова отстаивать права женщин, но феминизм в его современном проявлении считает ненастоящим – потому что там «много позерства и саморекламы людей, которые не знают, за что Клара с Розой в свое время выступали».

Также Ольга Кобякова в свете популярной ныне в мире темы харассмента поделилась тем, какую шалость позволяли себе представители сильного пола в её присутствии:

— Я всегда работала в больших мужских коллективах, и никогда не было никаких домогательств. Возможно, кто-то позволял себе фривольный анекдот во время переговоров или заключения контрактов. Но в таких ситуациях это уместно: ты должен ближе быть, на одной волне со своим партнером, чтобы все получилось.

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