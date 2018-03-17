«Швырнул ее в стену». Фельдшеры вернулись с вызова с травмами

13 марта Инга с ее молодой коллегой заступили на смену. Было это в 20:00. Поступил первый вызов — годовалый ребенок, у которого целый день держалась температура под 40.

Фельдшеры приняли решение о госпитализации. Машина отправилась в путь, но тут поступило сообщение от диспетчера. Мол, в трубку плачет женщина, ее муж не дышит и, возможно, умер. Женщины приняли сопутствующий вызов, который обернулся для них не самыми приятными последствиями.

— Обычно мы не берем сопутствующих вызовов. Но сообщение прозвучало угрожающе. Что там молодой мужчина 39 лет, без сознания, не дышит. Жена плачет, не может разбудить его. Надо спасать. Может, инсульт, может, инфаркт, может, отравление. Не знаю, диспетчер не объяснил. Ребенку мы к тому моменту сделали укол, оказав необходимую первую помощь. Отцу его все объяснили.

Поехали спасать мужчину.

— С момента поступления вызова до нашего появления в подъезде прошло ровно 20 минут. В 21:00 мы были на месте. По нашей технике все это можно отследить. Моя коллега берет один медицинский ящик. Я вешаю на плечо ЭКГ. Еще здоровее ящик. Она впереди, я — сзади.

Вызов поступил из квартиры на первом этаже.

— Лесенка — семь-восемь ступеней. Поднялись. Моя молодая коллега только собиралась открывать дверь, как она резко распахнулась. Девочка отскочила: «Здравствуйте, скорая, мы на вызов». Она у меня тихая, это я громкая. И тут началась нецензурная брань. Нормальных слов этот мужчина как будто бы не говорил вообще. Я в скорой работаю 20 лет. А девочке самой каких-то 23.

Женщина не поняла, что произошло. Какое-то время думала, какой-то розыгрыш.

— И тут он хватает мою коллегу за куртку и начинает трясти, а она еще и чемодан держит. Потом поднимает эту девочку и изо всей силы швыряет в стену. Это все очень быстро происходило, буквально секунды. Я поднялась на последнюю ступеньку и сказала: «Мужчина, успокойтесь». Снимаю ЭКГ-аппарат, и тут он меня толкает кулаком в грудь. Упора никакого — получилось, ссадины и ушибы у меня по всему телу. Пока летела, подвернулась левая нога. Колено ушло в другую сторону. Честно, думала, что перелом.

Женщина выбралась на улицу и позвала водителя.

— Он вызвал 102. Я объяснила всю ситуацию. Помогла младшей выйти на улицу.

Приехали работники местного департамента охраны и участковые.

— Когда я упала, мужчина зашел в свою квартиру и закрыл дверь на ключ. Стали выяснять, пил он или нет. Старшему врачу смены сказали: «Посмотрим, сможем ли доработать». Как я поняла, мужчину никто не задерживал.

Женщины написали заявления, на следующий день сняли побои.

— У коллеги закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. У меня разрыв связок. Еще когда милиционеры разбирались с мужчиной, он высказывался в духе: и что, я убил их, что ли? Совершенно не понимал, что он сделал. Прощения не просил, не звонил справиться о наших делах. Я хочу, чтобы его по максимуму наказали. Одну в стенку кинули, другую с лестницы спустили. Таких людей нужно наказывать. Мне бы хотелось, чтобы человек понял, что он вообще сделал.

За комментарием мы обратились в УВД Гродненского облисполкома. Вот что нам ответили:

— Это случилось 13 марта. Со слов мужчины, он вызвал скорую в 20:36, ему стало плохо. А медики приехали в 21:10, что его, собственно, и разозлило. На вызов приехали фельдшеры 1994 и 1976 года рождения. С их слов, мужчина с порога стал озвучивать оскорбления и нанес женщинам телесные повреждения. Фельдшеры утверждают, что он пил до этого несколько дней. Что когда они приехали, находился в состоянии опьянения. Однако возможности установить, так ли это, сейчас нет.

В 21:40 женщины написали заявление, в котором попросили о привлечении мужчины к административной ответственности.

— Проводится проверка. В зависимости от тяжести телесных повреждений, а также в случае нападения на должностное лицо может идти речь и о привлечении к уголовной ответственности.