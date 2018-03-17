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Общество
17.03.2018
TUT.BY
Основатель TUT.BY Юрий Зиссер выступит на концерте на День Воли

Основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер выступит на концерте на День Воли с краткой речью. Об этом он сообщил редакции.

Напомним, в этом году 25 марта в столице возле Большого театра оперы и балета пройдет разрешенный городскими властями концерт.

По словам Зиссера, неделю назад организаторы мероприятия обратились к нему с предложением выступить на площадке у Оперного театра. Он решил согласиться.

— В этом году впервые мероприятие в честь БНР организуют не политики и даже не государство, а социально активные граждане. Поэтому я принял приглашение организаторов выступить, — пояснил Юрий Анатольевич. — Буду говорить о национальной идее для белорусов — к 100-летию белорусской государственности это важная тема. Выступать буду по-русски. Думаю, уже только этим мое выступление будет отличаться от других.

Выступить на концерте Зиссера пригласил блогер Эдуард Пальчис. По информации основателя TUT.BY, организаторы пригласили также руководителей и редакторов других белорусских СМИ.

В этом году впервые за многие годы празднование Дня Воли пройдет фактически на государственном уровне. Кроме большого концерта и митинга 25 марта в Минске запланирован ряд мероприятий с участием представителей властей.

Праздничный концерт у Большого театра начнется в 13 часов, через час — торжественное открытие «Праздник независимости», которое проведут диктор белорусского телевидения Зинаида Бондаренко и ведущий телеканала «Белсат» Всеволод Стебурако. Певица Татьяна Гриневич и мужской хор Headspring исполнят национальные гимны белорусов «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», «Магутны Божа» и «Пагоня».

Запланированы выступления Игоря Ворошкевича и группы «Крама», Каси Камоцкой с песнями группы «Новое Небо», Петра Клюева с белорусскоязычными хитами XXI века, лидера группы «Дай Дорогу!» Юрия Стыльского, популярных групп Akute, «РСП», Dzieciuki.

Лявон Вольский выступит по телемосту, т.к. в этот день у него давно запланированный концерт в Белостоке, который организовывают там местные белорусы. Не получили организаторы ответ от Сергея Михалка. У проекта «Ляпис-98» в этот день концерт в Мозыре, Brutto выступать отказались. Лидер группы Neuro Dubel Александр Куллинкович заявил, что физическое и моральное здоровье коллектива не позволяет выступать.

Организаторы мероприятия: партия БНФ, движение «За Свободу», учреждение «Амарока» («Арт-Сядзіба»), Объединенная гражданская партия и Белорусская социал-демократическая партия (Грамада).

 
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